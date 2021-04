Nincs elég covidbiztos gyerekprogram: ez a szakértők javaslata

Balatonnál már arra készülnek, hogy az oltásnak köszönhetően a nyári turisztikai évad nem marad el. Sőt! Az idei szezonban még azok a családok is a hazai turisztikai övezetekben töltik majd szabadidejüket, akik egyébként a külföldi utakat preferálják, ha hosszabb utazásról van szó. Ennek legfőbb oka a vírustól való félelem és az utazási lehetőségek bizonytalansága. A megnövekedett igényekre már most fel kell készülniük a rendezvények szervezőinek. Idén több, Covid 19 biztos, a kor követelményeihez jobban igazodó gyerekprogram kell a turisztikai övezetbe – hangsúlyozza Éskovács Péter, az évente ötezer gyermeket és szülőt megmozgató Füred Kapitány - kincsvadászata elnevezésű akciósorozat tanácsadója.

Sok szállodai és vendéglátós szakember azt gondolja, hogy ha van pelenkázó és etetőszék a szállodában, akkor már gyerekbarát a Balaton. Túlzás lenne azt mondani, hogy nem családbarát a régió, de sokan úgy gondolják, hogy ezen a területen vannak a legnagyobb tartalékok, amelyeket idén biztos, hogy mozgósítani kell.

Az már biztos, hogy a nagy fesztiválok idén is elmaradnak. Kisebb, a vírus helyzethez igazodó művészeti, zenei, gasztronómiai és sportfesztiválok kavalkádja várható a Balaton partján. Az ilyen rendezvényeknek is köszönhető, hogy a térségben a vendégéjszakák száma évről évre növekszik, mostanra jóval meghaladja a négymilliót.

A régióban Hévíz adja a vendégéjszakák egyharmadát, amely inkább az idősebb generáció utazási aktivitásának köszönhető. A balatoni településeken megjelenő zenei fesztiválok a fiatalabb korosztályban is népszerűvé teszik a Balatont. Ugyanakkor a gyermekes családok száma még növelhető lenne a régióban, ha számukra is lennének színvonalas programok. Ezekből meglehetősen kevés van, és azok is leginkább a nyári szünidőre koncentrálódnak. A szolgáltatók többsége nincs is felkészülve az eltérő életkorú gyermekekkel érkező családok fogadására.

A legtöbb szállodában van ugyan pelenkázó és etetőszék, de ezekben a külsőségekben ki is merül a gyermekek iránti figyelem. Ráadásul a legtöbb helyen a gyermekbarát kifejezés egyenlő a bababarát szolgáltatásokkal, de az 5 és 16 év közötti gyerekek igényeivel nem foglalkoznak, a „kamaszbarát" szolgáltatás kifejezést egyáltalán nem ismerik. A legtöbb szolgáltató úgy tesz, mintha nem tudná, hogy a kamaszokat nem hozza lázba a gyerekanimáció, nem játszanak órák hosszat a légvárban

– mondta Éskovács Péter, a Füred Kapitány akció tanácsadója. Meg kell nézni, hogy mi érdekli ezeket a kamaszokat a hétköznapokban. Nehéz kihúzni őket a számítógépek elől, olyan sztárjaik vannak, akikről a szülők sosem hallottak. Meg kell próbálni az őket érdeklő virtuális világot a szabadba áthelyezni, és az őket érdeklő fiatalokkal szervezni programokat.

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! Egyre több család igényli a babaváró hitelt. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2021 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt. (x)

Idén ilyen programok kidolgozására vállalkozik az az akció, amelyben bevetik a hat éve létrehozott mesehőst, Füred Kapitányt is. A balatoni mesefigura segítségével próbálják majd „lefordítani” a gyerekek nyelvére is azokat az eseményeket, programokat, történelmi és természetismereti információkat, amelyek a családok számára is érdekesek lehetnek. Mindezt Covid 19 - biztos formában.

A családokat továbbra is arra próbálják rávenni, hogy preferálják a kevésbé látogatott, ám felfedezésre érdemes helyeket.

Az akcióban idén is együttműködnek majd a Balatoni Hajózási Zrt., a Balatoni Kör és a Balatoni Turizmus Szövetség szakembereivel. E mellett, számos német és osztrák játékgyártó, bank, francia naptejforgalmazó is támogatja az idei akciót. A kampányban részt vesznek majd autós márkák és sportszövetségek is. Ugyanakkor együtt szeretnének dolgozni a Magyar Turisztikai Ügynökség által kidogozott Kajla-programmal is.