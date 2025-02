Őrület, mennyit spórolnak az autójukkal ezek a magyarok: egyszerű a trükk, így csinálják

A modern technológia térnyerésével egyre több területen támaszkodunk digitális megoldásokra, legyen szó munkáról, tanulásról vagy akár szórakozásról. Ugyanakkor az előfizetéses modellek elterjedése sokak számára jelentős költségeket ró, ezért egyre többen keresik az ingyenes alternatívákat, amelyek egyszerűbb, de hatékony megoldásokat nyújtanak. A Pénzcentrum cikksorozatában olyan praktikus tech tippeket mutat be, amelyek megkönnyítik a mindennapokat és/vagy pénztárcabarát megoldásokat kínálnak. A mostani cikkben a személygépkocsik kerülnek előtérbe: összegyűjtöttük a legjobb alkalmazásokat, amelyek sok autótulajdonosnak segítséget jelenthetnek ügyes-bajos dolgaik intézése során.

Autótulajdonosnak lenni bizony nemcsak kiváltság, de felelősség is, sokszor pedig kihívás, hiszen a mindennapok során rengeteg megoldandó problémával szembesülünk. Akár az autó karbantartásáról, az üzemanyagköltségek optimalizálásáról, akár az úton való navigálásról van szó, minden nap új feladatok elé állítanak minket. És bár a modern autók számos technikai vívmányt kínálnak, mint például a GPS navigáció, Bluetooth-os zenelejátszók, vagy akár a hangvezérlés, sokan nem is gondolnák, hogy az okostelefonunkra letölthető alkalmazások még inkább segíthetnek a mindennapi autóhasználatban.

Az autós alkalmazások nem csupán egy-egy hasznos kiegészítőt jelentenek, hanem a közlekedés biztonságosabbá, kényelmesebbé és gazdaságosabbá tételét szolgálják. Segíthetnek a legolcsóbb üzemanyagárak megtalálásában, az autó karbantartásának nyomon követésében, a közlekedési dugók elkerülésében, és még a parkolóhelyek gyors megtalálásában is. Az okos technológia ma már minden szinten ott van, hogy támogassa a sofőröket, és hatékonyabbá tegye a mindennapi autózást.

Bár sokan csak a navigációs vagy szórakoztató rendszerek alkalmazásait ismerik, érdemes megismerkedni a különböző autós applikációkkal, amelyek valódi segítséget nyújtanak a vezetés során felmerülő problémákban. A megfelelő alkalmazások használatával nemcsak pénzt spórolhatunk, hanem akár gyorsabbá és kényelmesebbé is válhatnak az utazásaink. Mivel a technológia folyamatosan fejlődik, és egyre több innovatív megoldás jelenik meg az autós piacon, ideje felfedezni, hogy a telefonunk valódi asszisztenssé válhat az autózáshoz.

A következőkben bemutatjuk a legjobb autós alkalmazásokat, amelyek különböző igényekre kínálnak megoldásokat, segítve, hogy a vezetés ne csupán egy rutinszerű feladat legyen, hanem egy sokkal egyszerűbb, biztonságosabb és gazdaságosabb élmény.

Üzemanyagár-alkalmazás: GasBuddy

A GasBuddy egy olyan alkalmazás, amely közösségi adatgyűjtésen alapul, és arra lett tervezve, hogy segítsen megtalálni a legolcsóbb üzemanyagot bárhol is legyél. A felhasználók az alkalmazás vagy a GasBuddy weboldal segítségével tudják jelenteni az üzemanyagárakat, így útközben is hozzáférheted azokat. Az alkalmazás ingyenes, de két prémium éves előfizetési lehetőség is létezik, amely további előnyöket biztosít, mint például kedvezményes üzemanyagárak és segélyszolgáltatás. Az alapértelmezett "Pay with GasBuddy" szolgáltatás ingyenes, de kisebb kedvezményt kínál a részt vevő helyszíneken.

Szerelő és DIY-alkalmazás: Torque

A Torque az egyik eredeti alkalmazás, amely az ELM 327 OBD2 kódolvasókkal kommunikál Bluetooth-on és Wi-Fi-n keresztül. Számos más alkalmazás is létezik, amelyek ugyanezt az alapfunkciót kínálják, de a Torque még mindig jól végzi el a dolgát. Ha vásárolsz egy Bluetooth vagy Wi-Fi ELM 327 kódolvasót, akkor azt csatlakoztathatod ehhez az alkalmazáshoz, hogy olvasd le a hibakódokat, ha a motor ellenőrző lámpa világít, és egyéb hasznos információkat nyerhetsz az autó fedélzeti számítógépéből. Az alkalmazás akkor is használható, ha vezetés közben a sebességet és más érdekes adatokat jelenít meg.

Élő forgalmi alkalmazás: Waze

A Waze egy alapvető alkalmazás, amely minden vezető számára hasznos, mert annál inkább hasznos, minél többen használják az adott környéken. Az élő forgalom mellett a Waze lehetőséget biztosít arra, hogy az alkalmazás többi felhasználó figyelmeztetéseket adjon, például útlezárásokra, sebességmérő csapdákra, építkezésekkel kapcsolatos késésekre és egyebekre. Ez nemcsak a napi ingázást gyorsítja meg, hanem jelentős segítséget nyújtott a katasztrófahelyzetekben is.

Parkolóhely-kereső alkalmazás: Parkopedia

A Parkopedia egy másik parkolással kapcsolatos alkalmazás, amely több mint 60 millió parkolóhelyet tartalmaz több mint 8000 városban világszerte. Bár nem tartalmaz beépített fizetési lehetőséget, hatalmas adatbázisa több parkolóhelyet kínál, mint a versenytársak, ami mindenképpen érdemessé teszi a letöltésére.

Autókereső alkalmazás: ParKing

A ParKing egy másik parkolással kapcsolatos alkalmazás, de arra koncentrál, hogy segít visszatalálni az autódhoz, amikor elfelejted, hol parkoltál. Nagyon könnyen használható, és beállítható úgy is, hogy automatikusan rögzítse a parkolási helyzetet, ha Bluetooth eszközt használsz az autódban. A ParKing előnye a versenytársakkal szemben, hogy támogatja az okosórák használatát is, így az okosórával is rögzítheted a parkolóhelyed és megtalálhatod az autót anélkül, hogy elővennéd a telefonod.

Használt autó vásárló alkalmazás: Used Car Search Pro (iSeeCars)

A Used Car Search Pro egy olyan alkalmazás, amely segít a használt autók keresésében, és több mint 40,000 autókereskedés és magánhirdetés adatbázisából segít megtalálni a kívánt járművet. Az alkalmazás a piaci értéket is kiszámítja, így láthatod, ha a kereskedő túl sokat kér az autóért.

Autóbérlés alkalmazás: Rentalcars.com

A Rentalcars.com alkalmazás lehetővé teszi, hogy például egy külföldi utazás során a nagyobb autókölcsönzők összes kínálatát áttekintsd anélkül, hogy több alkalmazást kellene letöltened. Az alkalmazás segít autót bérelni közvetlenül az alkalmazásból, és több mint 53,000 helyszínen található helyi autókölcsönzőket kínál.

"Airbnb" autóbérléshez: Turo

A Turo egy olyan szolgáltatás, amely az Airbnb-hez hasonlóan lehetővé teszi, hogy autót bérelj más emberektől. Ez különösen hasznos lehet a turisták számára, akik egyedi vagy prémium autókra vágynak, amelyeket a hagyományos autókölcsönzők nem kínálnak.

Autókarbantartás alkalmazás: Drivvo

A Drivvo alkalmazás segít nyomon követni az autóval kapcsolatos költségeket és karbantartási eseményeket. Az alkalmazás alapvető funkciója, hogy rögzíti a futásteljesítményt, amikor tankolsz, és nyomon követi az autó fenntartásának költségeit, ami segít a jövőbeni autós költségek tervezésében.