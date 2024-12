Már számlát befizetni és adományozni is lehet az ATM-eknél

Az OTP Bank az ügyféligényekre reagálva tovább fejleszti bankautomatáinak funkcióit – tájékoztatta a pénzintézet a Pénzcentrumot. Megtudtuk: az ATM-en keresztüli készpénzbefizetés népszerűsége folyamatosan emelkedik, és egyre többen használják az egyéb kényelmi funkciókat is.

Az OTP Bank folyamatosan fejleszti és bővíti az automatáknál elérhető funkciókat, hogy még kényelmesebbé és gyorsabbá tegye a pénzügyek intézését. Hideg Noémi, az OTP Bank Kártyaelfogadás Szolgáltatás és ATM menedzsment vezetője a Pénzcentrumnak elmondta, hogy egyre több ügyfelük fedezi fel a ATM-ek nyújtotta többféle szolgáltatást és használják is azokat. Az ATM-en keresztüli készpénzbefizetés népszerűsége folyamatosan emelkedik, ami elsősorban annak köszönhető, hogy ez egy egyszerű, biztonságos és mindig elérhető pénzforgalmi megoldás.

Az ATM-használat térnyerését segíti a bankautomaták számának növekedése is. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai[1] szerint 5110 darab ATM elérhető Magyarországon, melyeknek több mint harmadát az OTP Bank működteti.

Nemcsak gyarapszik az ATM-ek száma országszerte, hanem egyre korszerűbbek is a berendezések. Ma már sok ATM-en keresztül készpénzbefizetést is végrehajthatnak az ügyfelek, és egyre több automata esetén van lehetőség akár egyes közüzemi számlák befizetésére is.

„Az OTP Bank folyamatosan dolgozik azon, hogy szolgáltatásai minél gyorsabbak és hatékonyabbak legyenek, amelyekbe az ATM-ek fejlesztése is beletartozik” – mondta el kérdésünkre Hideg Noémi, és hozzátette: a pénzintézet idén, az ügyféligényekre reagálva további olyan funkciókkal is bővítette az ATM-ek szolgáltatásait, amelyek még egyszerűbbé teszik a pénzügyek intézését az ügyfelek számára. Az új funkciók közül kiemelte az ún. Kedvencek funkciót, amivel befizetésnél lehetősége van a bank ügyfeleinek az utolsó 6 befizetés adatai közül kiválasztani egyet, amit újra végrehajthat egy gombnyomással.

A készpénzfelvételen és -befizetésen túl több más szolgáltatás is elérhető az OTP bankautomatáin, például:

Számlabefizetés: Vodafone, Yettel, Digi és Díjbeszedő számlák fizethetők be;

Pénzbefizetés más számlájára: az ATM-ek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a bank által kibocsátott kártyával az ügyfél közvetlenül fizessen be más OTP Bank-ügyfél számlájára (itt is használható a Kedvencek funkció, így nem kell mindig újra megadni a számlaszámot);

Egyenleg lekérdezés: az ügyfelek könnyen hozzáférhetnek bankszámlaegyenlegükhöz;

Mobilegyenleg-feltöltés: saját vagy más telefonszám egyenlege is feltölthető;

Vásárlási limit módosítása: a bank által kibocsátott bankkártyák napi vásárlási limitje díjmentesen módosítható, maximum 24 órára;

Adományozás: készpénzfelvétel során a tranzakció végén lehetőség van 250 forinttal támogatni az aktuális adományozási kampányt;

Év végén is használjuk körültekintően az ATM-et

Az OTP Bank szakértője szerint érdemes továbbra is körültekintően használni az ATM-eket. A legfontosabb, hogy senki se láthassa a PIN-kódunkat és a felvett összeget: ennek érdekében ügyeljünk arra, hogy senki ne álljon közvetlenül mögöttünk vagy mellettünk az automata használata közben.

A biztonságos tranzakció érdekében javasolt, hogy a művelet végeztével azonnal tegyük el a bankkártyánkat.

A felvett készpénzt ne az automatánál számoljuk meg, de mindenképpen ellenőrizzük, hogy a kért összeget kaptuk-e meg.

Hideg Noémi kiemelte a bizonylat kezelésének fontosságát is. Két lehetőség közül választhatunk: vagy mindig vigyük magunkkal a bizonylatot, vagy válasszuk a "Készpénzfelvétel bizonylat nélkül" opciót.

Fontos tudnivaló, hogy ne kérjünk és ne fogadjunk el segítséget ismeretlen személytől. Ez a tanács különösen fontos lehet azok számára, akik esetleg bizonytalanok az ATM használatában.

[1] https://statisztika.mnb.hu/publikacios-temak/penzforgalmi-adatok/penzforgalmi-adatkozlesek/tajekoztato---penzforgalom