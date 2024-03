Az ASUS újdonsága a modern munkaélmény új szintjét kínálja (x)

Az ExpertBook B9 OLED új mércét állít az üzleti laptopok számára.

Az ASUS ExpertBook B9 OLED nagy eséllyel arat majd sikert a munkavállalóknál és cégvezetőknél, hiszen iparágvezető teljesítményt, eddig nem ismert hordozhatóságot és bizonyított tartósságot kínál egy modern formában. A 14 hüvelykes, 3K felbontású OLED kijelző nem csupán mozi-szintű vizuális megjelenítést kínál az élénk színeivel és lenyűgöző kontrasztarányával, hanem a felhasználó szemeit is jobban óvja, mint a hagyományos LCD kijelzők. Káros kék fény kibocsátásának alacsony mértékét a TÜV Rheinland tanúsítvány igazolja, így a 16:10-es képaránynak és a 90%-os képernyő / készülékház aránynak köszönhetően tágas munkaterület a nap bármely szakaszában kényelmesen rendelkezésre áll.

A laptopban egy 13. generációs Intel® Core™ i7-1355U processzor dolgozik, amely még az erőforrás igényesebb munkafolyamatok esetén is zökkenőmentes munkavégzést és egésznapos üzemidőt biztosít. Az Intel® vPro® támogatás nem csupán a fejlett felügyeleti eszközök alapja, hanem egyben garancia is a biztonságra, amit a TPM 2.0 chip és számos egyéb biometrikus vagy fizikai megoldás tesz teljessé. Az ASUS AdaptiveLock például érzékeli a felhasználó jelenlétét és egy beépített infravörös kamera segítségével, arcfelismeréssel bejelentkezik, a géptől való eltávolodáskor pedig automatikusan lezárja azt. Így kényelmesen, fizikai érintés nélkül tudható biztonságban a gépen tárolt információ. Mindemellett akár az ujjlenyomat-érzékelő vagy az érintőpadba integrált NFC-olvasó is használható erre a célra, ezzel párhuzamosan pedig a webkamera fizikai pajzzsal eltakarható.

Az 1kg alatti súlya és vékony profilja ellenére az ASUS ExpertBook B9 OLED a modern irodai agy otthoni munkához szükséges összes csatlakozóval fel lett szerelve. A gondos tervezésnek köszönhetően annak ellenére kínál Thunderbolt 4-es USB-C, USB Type-A és HDMI csatlakozókat, hogy a világ legkönnyebb 14" OLED üzleti laptopja címet is magáénak tudhatja. A klasszikus csatlakozások mellett a vezetékes hálózati csatlakozás és a praktikus fejhallgató/mikrofon csatlakozó sem maradt el. Mindez egy olyan prémium, magnézium-lítium ötvözetből készült felépítésben tárul a felhasználók elé, mely a hozzáadott szerkezeti megerősítésnek köszönhetően megfelel az iparágvezető MIL-STD 810H amerikai katonai szabványnak.

Az ASUS elkötelezett egy fenntarthatóbb jövő mellett, amit igyekszik valódi termékek formájában is megmutatni. 2022-ben az ExpertBook B9-es modell volt az, amely a világ első karbonsemleges üzleti laptopjaként vonult be a történelembe, így az üzleti döntéshozók a környezetükre gyakorolt hatás nélkül fejleszthetik irodai gépállományukat. Az új ASUS ExpertBook B9 OLED több nemzetközileg elismert környezetvédelmi tanúsítással is rendelkezik, miközben a szabadalmaztatott gyártási eljárásával csökkenti a felhasznált anyagok mennyiségét és a gyártás idejét. Mindezek együttese minden hazai vállalkozás számára megteremti a fenntartható üzleti sikerekhez vezető utat.

