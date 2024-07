Androidos vagy? Akkor neked is pofonegyszerűen fosztják ki a bankszámládat a telefonodon keresztül

Az elmúlt hat hónapban megfigyelték, hogy dinamikusan terjednek az Android rendszereket érintő pénzügyi fenyegetések, valamint a mobilbankoláshoz kapcsolódó kártékony programok - legyen szó "hagyományos" rosszindulatú banki szoftverekről vagy éppen kriptolopásokról.

Az adattolvaj kártevők most már generatív AI-eszközöket is felhasználnak támadásaik során. 2024 első félévében a Rilide Stealer a potenciális áldozatok becserkészése érdekében olyan generatív AI-asszisztensek nevével élt vissza, mint az OpenAI Sora és a Google Gemini. A Vidar adattolvaj szoftver pedig a Midjourney mesterséges intelligencia-képgenerátor Windowsos asztali alkalmazásának adta ki magát - annak ellenére, hogy a Midjourney AI-modellje csak a Discordon keresztül érhető el.

2023 óta az ESET kutatói szerint a kiberbűnözők egyre inkább visszaélnek a mesterséges intelligenciával - és ez a tendencia várhatóan folytatódni fog. Csizmazia-Darab István, a Sicontact Kft. kiberbiztonsági szakértője szerint a magyarországi viszonyok között a korábban megszokott gyenge helyesírással rendelkező átverések mellett egyre gyakrabban érkeznek az AI segítségével generált jó minőségű szövegek, illetve megjelentek már a magyar hírességek nevével visszaélő generált fotós és deepfake videós csalások is, legutóbb például Esztergályos Cecília nevében hirdettek egy átverős videóval.

Az új, mobilokat veszélyeztető GoldPickaxe kártevő képes arcfelismeréssel összefüggő adatokat lopni, hogy megtévesztő deepfake videókat hozzon létre, amelyeket a rosszindulatú szoftver működtetői pénzügyi tranzakciók hitelesítésére használnak. A GoldPickaxe Android és iOS verzióval is rendelkezik, és kártékony alkalmazásokon keresztül vesz célba délkelet-ázsiai áldozatokat.

Gamerek elleni támadások

Az adattolvajok a hivatalos játékplatformokat megkerülő gamereket is megtámadták, a közelmúltban ugyanis kiderült, hogy néhány feltört videójáték és az online többszereplős játékokban használt csaló (cheat) eszközök olyan adattolvaj kártevőket tartalmaznak, mint például a Lumma Stealer és a RedLine Stealer. Az cég telemetriája 2024 első félévében már többször észlelte a RedLine Stealert, spanyolországi, japán és németországi támadások során. A legutóbbi Redline támadáshullámok egyre erősödnek, 2024 első félévében már harmadával meghaladták az előző időszakban tapasztalt mértéket.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Sebezhető WordPress bővítmények

A WordPress bővítmények sebezhetőségének kihasználása sajnos nagyon gyakori, a jól ismert Balada Injector csoport 2024 első felében is folytatta tevékenységét, amivel több mint 20 000 weboldalt veszélyeztetett, telemetria pedig több mint 400 000 alkalommal jelezte a csoport legutóbbi akciójában használt újabb variánsok megjelenését. A zsarolóprogramok terén a korábbi vezető szereplőt, a LockBitet a Chronos-művelet, vagyis a bűnüldöző szervek által 2024 februárjában végrehajtott globális akció időlegesen letaszította a trónról.

A jelentés emellett beszámol arról a nemrégiben közzétett mélyreható vizsgálatról is, amely a legfejlettebb, és továbbra is terjedő szerveroldali kártevő kampányról, vagyis az Ebury csoportról és az általuk használt rosszindulatú szoftverekről és botnetekről szól. Az évek során az Ebury-t hátsó ajtó programként alkalmazták, amellyel közel 400 000 Linux, FreeBSD és OpenBSD szervert támadtak meg, melyek közül 100 000 még mindig kompromittálva volt 2023 végén, és a megfigyelések szerint a kártevő azóta is aktívan terjed. Mivel egy évtizednél is régebbi, folyamatosan fejlesztett és roppant kifinomult kártékony programról van szó, érdemes lehet az érintett rendszerek üzemeltetőinek Marc-Etienne M.Léveillé, az ESET kártevőkutatójának részletes leírása alapján tájékozódni.