A környezetbarát IT eszközöké a jövő (x)

Az ASUS hosszú évek óta elkötelezett a fenntartható fejlődés és innováció mellett, ezen törekvések mentén pedig az elmúlt években számos olyan folyamatot integrált a tervezési, gyártási és terjesztési folyamatokba, melyek célja a környezetünkre gyakorolt hatások csökkentése vagy akár teljes eltörlése. Ennek legjobb példája az újrahasznosított anyagok használata és a környezetbarátabb gyártási folyamatok kifejlesztése, melyben a tajvani gyártó élenjárónak bizonyult az elmúlt öt évben.

Egyre több modellnél használnak fogyasztás után újrahasznosított műanyagot és fémet, ezzel párhuzamosan pedig egyre több ASUS laptop rendelkezik katonai szintű strapabíróságról szóló hitelesítéssel, melynek köszönhetően a termékek élettartam is nőhet. Idén az eleganciájáról és minőségéről ismert Zenbook család több újdonsága is megkapta a környezetbarát, kerámia hatású prémium fedlapot. Ez a gyártási folyamat nem igényli nehézfémek, erős savak vagy szerves vegyületeket használatát, ráadásul jobb vízállóságot, korrózióvédelmet, hőkezelést, keménységet és élettartamot eredményez.

Az innovatív és környezetbarát megközelítés az üzleti szegmensben is kiemelten fontos, hiszen beszállítóként az IT cégek más iparágban tevékenykedő vállalatok milliót látják el eszközökkel. Májusban az ASUS büszkén mutatta be a világ első szén-dioxid-semleges üzleti laptopját, a mindössze 1kg-os, ultrahordozható és modern hardverrel, valamint számtalan adatvédelmi funkcióval felszerelt ExpertBook B9-et. Az újdonság túlteljesítette az ENERGY STAR® szabványokat, a gyártás és csomagolás során ipari feldolgozás után újrahasznosított fémet és FSC™ Mix minősítésű papírt használtak, a fennmaradó minimális kibocsátást pedig természetalapú szén-dioxid-kreditekkel kompenzálták. Az a vállalat, amely ilyen modellel szereli fel irodáit és dolgozóit, tehát elmondhatja magáról, hogy az irodai számítógépeket tekintve teljesen szén-dioxid-semlegesek.

A fenntarthatóság üzleti tevékenységünk alapvető részét képezi, és mély technológiai szakértelmünket arra használjuk fel, hogy a vállalkozások ESG-eredményeinek elérését támogató, végponttól végpontig tartó partnerré váljunk. Üzleti termékeinket a környezetvédelem szem előtt tartásával, a vezető globális szabványoknak megfelelően tervezzük, hogy csökkentsük a szén-dioxid-kibocsátást. Fenntartható termékekkel és új Carbon Partner Services szolgáltatásainkkal az ASUS támogatni fogja az üzleti felhasználókat abban, hogy együtt haladjunk egy jobb jövő felé.” - jegyezte meg Győri Attila, az ASUS Magyarország System üzletágának vezetője.

Természetesen a vállalatoknál a hardver csak az egyik fontos tényező, hiszen több millió munkavállalóról és akár nonstop működő rendszerekről van szó. Ezért is indult útjára az ASUS Pre-Deployment Service (APDS) és az ASUS Endpoint Management Service (AEMS) szolgáltatás, melyek minden szükséges eszközt biztosítanak a vállalatoknak a modern IT-menedzsmenthez. Ezek a megoldások együttesen bizonyítják az ASUS elkötelezettségét az olyan innovatív szolgáltatások iránt, amelyek segítenek megvédeni az érzékeny adatokat és racionalizálni az IT-műveleteket. Az APDS egyszerűsíti a távoli és hibrid csapatok telepítését, az AEMS pedig megkönnyíti az IT-menedzsmentet az illesztőprogram-frissítésekkel, a központosított kezeléssel és a biztonság-kezelési szolgáltatásokkal.

