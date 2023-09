Itt a Yettel óriási bejelentése: több millió ügyfelet érint, erre kell számítani

Majdnem megkétszereződött egy év alatt az otthoni internetes ügyfelek átlagos adathasználata a Yettelnél, és a legtöbb adatot az 5G-s felhasználók forgalmazták. Az ügyfeleknek még inkább kedvező újdonságokkal pedig újabb szintet lép a Yettel OtthonNet szolgáltatása: a mobiltechnológia előnyeit kihasználva mostantól még egyszerűbben és gyorsabban beüzemelhetővé, valamint rugalmasabban használhatóvá vált. A szolgáltatás országszerte már 2,5 millió címen érhető el a Yettel eddigi legjobb hálózatán.

A Yettel két éve indította el mobilhálózatra épülő otthoni szolgáltatását. Elsőként a gyors 4G-s, később a még nagyobb sebességű 5G-technológiát kihasználó tarifacsomag jelent meg, amelyek műszaki alapjait a szolgáltató átfogó hálózatmodernizációs projektje teremtette meg. Ennek köszönhetően egyre több helyen és egyre több ügyfél számára elérhetővé vált az 5G-technológia, és a 4G-technológia kapacitása is 2-3-szorosára nőtt a szolgáltató hálózatán. Ez tette lehetővé idén év elején a Yettel TV elindítását is – amivel teljessé vált a Yettel otthoni szolgáltatáskínálata –, valamint azt is, hogy az OtthonNet mostanra már országszerte 2,5 millió címen érhető el.

A Yettel adatai szerint az OtthonNet-felhasználók átlagos adathasználata egy év alatt 82%-kal nőtt, ami jelentősen meghaladja a Yettel teljes mobilhálózatán az elmúlt években átlagosan tapasztalt 18-35% közötti növekedést. Az egy előfizetőre eső legtöbb adatot az 5G-hálózaton otthoni internetező ügyfelek használták, akik a visszajelzések szerint különösen elégedettek a böngészési élménnyel, illetve a streaming szolgáltatások nézése és a videocallok közben tapasztalt szolgáltatásminőséggel. Minden összecseng azzal, hogy az 5G-hálózaton jobban érvényesülnek a nagyobb sávszélesség előnyei.

Most pedig a Yettel egy sajtótájékoztató keretében bejelentette a következő mérföldkövet is: még gyorsabb internet, amihez nincs szükség kábelezésre.

Újabb mérföldkövet szeretnék bejelenteni. Ehhez tudni kell, hogy a Yettelnek nincs vezetékes technológiája, azonban a hálózatfejlesztések miatt mára már elértünk odáig, hogy teljesen magunk mögött hagyhatjuk a vezetékes internetet. Olyan internetmegoldást szeretnénk bemutatni, amire nem kell várni, nincs szerelés, és amihez nincs szükség fúrásra, faagásra és a kábelek bekötésére

– jelentette be Szafonov Olga, a Yettel kereskedelmi igazgatója. Az eszköz pedig, ami a cég szerint az otthoni internet új mérföldköve. Az eszköz pedig mindössze egy doboz, amit akárki össze tud szerelni és 5G képes.

Egyszerű telepítés – nem szükséges szakember, se fúrás-faragás

A Yettel otthoni internetes kínálatának újabb lépéseként szeptember 12-től megújítja OtthonNet csomagjait, amivel további előnyöket kíván biztosítani a felhasználóknak. Az új OtthonNet Basic és OtthonNet tarifák egyaránt korlátlan belföldi adatforgalmat tartalmaznak, és míg az előbbihez 4G-képes routert, addig az új OtthonNet tarifához a szolgáltató automatikusan 5G-képes routert kínál minden új előfizetőnek.

Az előnyök részeként az új OtthonNet tarifával gyorsabbá válik a szolgáltatás beüzemelésének folyamata: az ügyfelek a vásárlás után azonnal megkapják és beüzemelhetik eszközüket, nem kell további időpontot egyeztetniük és technikusra várniuk, valamint fúrásra, kábelezésre sincs szükség a lakásban. A routert csak áramforráshoz kell csatlakoztatni, megtalálni a megfelelő helyet a lakásban, és a szolgáltatás innentől elérhetővé válik. A router ideális elhelyezésben a mobiltársaság több módon is segítséget nyújt, leírás, online videó és sebességmérő alkalmazás formájában.

Otthoni internet – mostantól nem csak otthon

A mobiltechnológiának köszönhetően az – irányítószámhoz kötött – OtthonNet tarifa rugalmasabbá is vált: az otthoni használat mellett lehetőség van rá, hogy az ügyfelek azt 10 napos időszakokra belföldön bárhol máshol is használhassák, tehát nyaralóba, üdülésre is magukkal vihessék. Ezt 30 napon belül egy alkalommal külön költség nélkül rendelhetik meg, valamint további két alkalommal alkalmanként 2000 forintos díjért, így szükség esetén akár egész hónapban tudják máshol használni a szolgáltatást.

Az OtthonNet tarifa most 3 hónapig 0 forintos havidíjért vásárolható meg, akár Yettel TV-vel együtt is, így a Yettel teljes otthoni szolgáltatáscsomagja kipróbálható. A meglévő előfizetők pedig a bejelentés szerint a jelenlegi szolgáltatásuk árán tudják igényelni az új technológiát.