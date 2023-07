Szörnyű adatok jöttek a magyarok pornófüggőségéről: ezt nézik a legtöbben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a legújabb kutatásával az internet azon részére szeretné felhívni a figyelmet, amely a kiskorúak védelme és az emberi méltóság sérelme szempontjából aggályos lehet. Egy átlagos napon a tíz legnépszerűbb pornográf tartalmú weboldal közel 620.000 magyar figyelmét köti le, egy hét alatt pedig mintegy 1,7 millió felhasználóét – derült ki az NMHH összeállításából.

2023. május 16. és június 16. között a hatóság figyelemmel követett tíz – magyar viszonylatban a legpopulárisabbnak számító – felnőtt weboldalt. A Gemius online közönségmérési adataiból kiderült, hogy egy átlagos napon a tíz legnépszerűbb pornográf tartalmú weboldal egy hét alatt mintegy 1,7 millió felhasználó figyelmét köti le. Ez az érték nem sokkal marad el a népszerű magyar hírportálok látogatószámaitól, ugyanis például az Index és a 24.hu is közel kétmillió magyart ér el hetente.

A leglátogatottabb felnőtt oldal a Pornhub.com, mely havi, de átlagos napi látógatószámban is jelentősen nagyobb értékekkel büszkélkedhet, mint a lista többi résztvevője: 400 ezerrel többen nézik egy hónap leforgása alatt és napi szinten is közel háromszor többen keresik fel, mint bármely versenytársát. A listán két magyar oldal, a Rosszlanyok.hu és a Napiszex.com is helyet szerzett magának.

A top tíz leglátogatottabb felnőtt oldal tartalomfogyasztási trendjeit tekintve jelentős szabályszerűség nem tapasztalható, csupán minimálisan emelkedik meg a látogatók száma a hét közepén: azaz kedden, szerdán és csütörtökön általában 4,7 százalékkal többen lépnek fel a vizsgált oldalakra, mint a pénteki és a hétfői napok között. A vizsgált egy hónap alatt közel 2,5 millióan látogattak el a szóban forgó felnőtt oldalak valamelyikére, s ennek a számnak jelentős részét, közel hetven százalékát a férfiak tették ki, ami azt jelenti, hogy az internetező magyar lakosság körében minden második férfi legalább egyszer egy hónapban fogyaszt valamilyen szexuális tartalmat, míg a nők esetében tízből csak ketten.

A másik karakteres dimenzió a felhasználók összetételében a kor, hiszen a különböző korcsoportok kissé eltérő mértékben veszik ki részüket a felnőtt tartalmak böngészéséből. A vizsgált időszakban a tíz pornográf oldalra fellátogató 2,5 millió felhasználónak a fele a 18-29, illetve a 30-39 éves korcsoportba tartozott, egyötöde pedig 40-49 év közötti netező volt. A legmeghatározóbb csoportnak a 30-39 év közötti korosztály nevezhető. A pornófogyasztás sokkal jelentősebbnek mutatkozik a mobiltelefonokon, hiszen majdnem háromszor többen voltak olyanok, akik csak mobilról keresték fel a tíz ranglistás oldal egyikét, míg kevesebben, mint félmillióan csak PC-ről vagy épp mindkét eszközről.

Az NMHH hozzáteszi: a pornográf tartalmak fogyasztásának vizsgálata során felelőtlenség lenne azok káros negatívumait figyelmen kívül hagyni. Számos egészségtelen következménnyel és az élet minőségbéli romlásával járhat a mértéktelen pornófogyasztás, melynek egyik megnyilvánulási formája lehet a felnőtt oldalak rendszeres, hosszú időtartamú látogatása.