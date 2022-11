28 milliót kapott a magyar fiatal a Google-től: komoly biztonsági hibát szúrt ki

28 millió forintot kapott a Google-től az a 21 éves fiú, aki felfedezte a rendszer egyik súlyos biztonsági hibáját. A magyar fiatal egy meglepően egyszerű módszerrel, véletlenül bukkant a hibára – számolt be az RTL.

Schütz Dávid középiskolás kora óta foglalkozik úgynevezett bug bounty-val, azaz biztonsági hibák keresésével. A legnagyobb „fogására” azonban teljesen véletlenül bukkant a képernyőzár feloldó hibára, amikor lemerült a telefonja és a töltőre tette a telefonját. Miután háromszor elrontotta a PIN-kórját a készülék a PUK-kódot kérte, ami után egy olyan fura állapotba került a telefonja, amibe nem kellett volna. Ekkor – egy kis kutakodás után – jött rá arra, hogy bárki telefonján fel lehet oldani egy olyan egyszerű módszerrel, mint egy SIM-kártya csere.

A Google-höz – bizonyos kereteken belül – bárki beküldhet hasonló hibakódokat, amikért a cég a legtöbb esetben fizet is. Dávid is így tett, a jutalma pedig nem kevesebb, mint 28 millió forint volt. Az etikus hacker az RTL-nek elmondta, hogy bár a megkeresésére egy órán belül érkezett válasz a cég a hibát mégis csak hetekkel később javította ki, annak ellenére is, hogy ezzel bárki adataihoz könnyedén hozzá lehetett férni ki tudja mennyi ideig.