Ősrégi telefonokban fuldokolnak a magyarok: rengeteg fiókban lapulnak veszélyes készülékek

Sok régi mobilt őrizgetnek otthon a magyarok: 63 százalékuk tárol otthon használaton kívüli mobiltelefont, ráadásul az esetek többségében több, 10-15 évesnél is régebbi készülék hever a fiókban - derült ki egy friss kutatásból.

Egy friss közlemény szerint a leggyakoribb otthon tárolt eszközök listáján a mobiltelefonokat nem sokkal lemaradva követik a töltők és kábelek (61 százalék), majd a fej- és fülhallgatók (47 százalék), a videó/cd/dvd-lejátszók (42 százalék), a számítógépek (39 százalék), a magnó, hifi (38 százalék), illetve a tv, monitor (37 százalék) - derült ki a Yettel kutatásából.

Nem csak telefont őrzünk a fiókban

Érdekesség, hogy nemcsak régi, elavult technológiák, de olyan, viszonylag újabb kütyük is szerepelnek a fiókban heverő eszközök listájában, mint a bluetooth-hangszórók (17 százalék) vagy az okos- vagy fitneszórák (15 százalék). A megkérdezetteknek csupán 6 százaléka jelezte, hogy a felsoroltak közül egyik sem található meg az otthonában.

A kutatásból kiderült, hogy a legtöbben (61 százalék) akkor vesznek új telefont, ha az előző használhatatlan lett, így például elromlott vagy elveszett, de sokaknál az is döntő tényező, ha az egyébként működőképes készülék nagyon elhasználttá vált (45 százalék), vagy nem rendelkezik valamely szükséges funkcióval (42 százalék).

Szívesen cseréljük a régi eszközt

A választ adók 60 százalékának több mint 5 telefonja volt valaha, ötödének pedig legalább 10 készüléke, és a válaszok alapján ezek egy részét egyszerűen elteszik, amikor újra cserélik. Az otthoni tárolást említők közel felének (46 százalék) három vagy annál is több használaton kívüli mobil van az otthonában, a megőrzött készülékek életkora pedig az esetek közel felében legalább 10 éves, de a válaszadók ötödének 15 évnél régebbi mobilja is van.

A meg nem őrzött telefonok legjellemzőbb sorsa az, hogy elajándékozzák (38 százalék) vagy eladják (23 százalék) őket. Mindössze 14 százalék dönt úgy, hogy visszaviszi a telefont egy elektronikai üzletbe vagy a szolgáltatóhoz, amivel elindítja a készüléket az újrahasznosítás útján. Tízből nyolcan tudják, hogy nem szabad kidobni a használt mobilokat a kommunális szemétgyűjtőbe.

Sok bennük a veszélyes anyag

A régi mobilok megfelelő kezelése azért is fontos, mert a készülékekben olyan veszélyes anyagok találhatók, amik a rendeltetésszerű használat során nem okoznak gondot, de nem megfelelő tárolás esetén, vagy a kommunális hulladékba kerülve már ártalmasak lehetnek. Például az öregedő akkumulátor elkezdhet szivárogni. Emellett a telefonokban olyan értékes fémek - köztük arany, ezüst, réz, vas - is találhatóak, amelyek a készülékek újrahasznosítása során kinyerhetők. Arra is felhívták a figyelmet, hogy július 18-tól az NMHH készülékcsere-programjában 40 ezer forint támogatással lehet vásárolni új készüléket a használt 2G-s vagy 3G-s mobilokért cserébe.