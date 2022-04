Már ide is érkezik az új alkalmazás: akinek ilyen telefonja van, örülhet

Újabb szereplővel gyarapodott az okoseszközös fizetési lehetőségek sora a K&H-nál, áprilistól a magyarországi bankok közül először teszi a pénzintézet elérhetővé a Xiaomi Payt. Az ügyfelek így az Apple Pay, a Google Pay és a Garmin Pay mellett még egy szolgáltatást vehetnek igénybe.

Ahogy az anyavállalat, a KBC nemzetközi szinten, úgy a magyar piacon a K&H tartozik az éllovasok közé a mindennapi bankolást megkönnyítő digitális megoldások terén.

A K&H-nál évek óta elérhető az Apple Pay-fizetés, tavaly pedig hazánkban elsőként tettük elérhetővé a Google Pay-t, illetve a Garmin Pay okosórás fizetés is felkerült a palettára. Idén április 5-től pedig új szereplővel, a Xiaomi Pay-fizetéssel bővül a repertoár

– mondta Németh Balázs, a K&H innovációs vezetője. A lépés nem meglepő, hiszen bár a chiphiány az okoseszközök – így a telefonok és órák – piacát is visszafogja, ennek ellenére tavaly, a mértékadó elemző cég, a hongkongi Counterpoint Research elemzése szerint 24 százalékkal nőttek az okosóra-eladások világszerte. A legnagyobbak, az Apple, a Samsung és a Huawei mellett a Garmin és a Xiaomi is ott van a komolyabb szereplők között. A közép-kelet-európai régióban a Canalys piackutató szerint egyébként 2021 negyedik negyedévében a Xiaominál 17 százalékkal nőtt a leszállított okoskarkötők és 278 százalékkal az okosórák mennyisége éves szinten.

Az okoseszközös fizetés, legyen szó az okostelefonos vagy okosórás verzióról pedig egyre nagyobb szelethez jut nemzetközi és magyar szinten is, ezzel pedig hozzájárul a készpénzes fizetések arányának mérséklődéséhez. Ráadásul 2021 januárja óta még több helyen lehet okosórákkal elektronikusan fizetni, ugyanis ekkortól minden olyan kereskedőnél vagy szolgáltatónál, ahol van elektronikus pénztárgép, biztosítaniuk kell a vásárlóknak az elektronikus fizetés lehetőségét is.

Nyitottak az ügyfelek

Németh Balázs hozzátette, hogy az ügyfelek nyitottak is a készpénzmentes megoldásokra: idén februárban az Apple Pay-hez kötődő forgalom 7,4 milliárd forint volt, ez az összeg összesen 1,1 millió tranzakciót jelentett. Éves szinten értékben 265 százalékos, darabszámban 261 százalékos volt a növekedés. A Google Pay esetében a forgalom februárban 3,8 milliárd forint volt, az okoseszközös fizetések száma pedig 648 ezer darab. A legutóbb, tavaly ősszel elérhetővé vált Garmin Pay esetében pedig idén februárban 63 millió forintra rúgott a forgalom, ami 9 ezer tranzakciót jelentett.

Azt látjuk az adatokból, hogy folyamatosan növekednek a tranzakciószámok és a forgalom, hiszen kényelmes és biztonságos fizetési megoldásokról van szó. A Xiaomi Paynél az NFC-tehnológiát használva ugyanis a rendszer egy egyszer használatos, személyes adatokat nem tartalmazó kóddal titkosítja a bankkártya adatait. Az okosórát egy képernyőzár (hatszámjegyű PIN-kód) is védi, és az eszköz nem tárol semmilyen érzékeny adatot. A fizetés tehát közvetlenül a Xiaomi óráról működik és mindenhol használható, ahol bankkártyával érintésmentesen lehet fizetni. A szolgáltatás K&H Mastercard betéti- és hitelkártyával is elérhető

– tette hozzá Németh Balázs.

A Xiaomi küldetése, hogy minél több embernek tegye elérhetővé a legújabb innovációkat, jobbá és kényelmesebbé tegye ezzel az életüket. Ennek a célnak a megvalósításában az okoseszközök fontos szerepet játszanak

– mondta el Wagner Tibor, a Xiaomi magyarországi Country Managere.

Örömmel működünk együtt a K&H-val ennek az innovatív fizetési rendszernek a kialakításában. Az, hogy a K&H a Xiaomi okosórákat is felvette a támogatott eszközei közzé, egyfelől jól illeszkedik cégünk stratégiájához, másfelől jelzi, hogy a Xiaomi a tech piac megkerülhetetlen szereplőjévé vált most már Magyarországon is.

-tette hozzá.

Nagy örömmel látjuk, hogy a K&H számára kiemelten fontos, hogy minél több kártyabirtokosoknak tegye elérhetővé az legújabb fizetési megoldásokat. Ma már egyre többen hagyják a bankkártyájukat a pénztárcájukban otthon és inkább a mobiljukat, karórájukat vagy fitness karkötőjüket használják fizetésre. A Mastercardnál nagyon fontos számunkra, hogy az innovációt, az egyszerű és biztonságos fizetéseket támogassuk, nincs ez másként a most elindított Xiaomi Pay esetében sem, amely mögött a Mastercard jól ismert technológiája áll

– mondta Eölyüs Endre, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója. A fizetés telefon- és internetkapcsolat nélkül is működik, egyelőre a Xiaomi Mi Band 6 NFC illetve a Xiaomi Watch S1 és S1 Active modelleken érhető el. A használathoz mindössze egy Xiaomi Pay kompatibilis okosórára van szükség, amelyre le kell tölteni a Zepp Life/Mi Fitness alkalmazást ingyenesen a Google Play vagy az App Store áruházakból. Ezután az okosórát fel kell oldani, kiválasztani a bankkártyát, az órát a terminálhoz koppintva pedig indul a fizetés.