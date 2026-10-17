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Szenzációsan indult a hétvégéje 14 ezer magyarnak: óriási szerencséjük volt, 70 milliót osztanak szét közöttük

Pénzcentrum
2026. október 17. 09:03

Péntek este ismét kisorsolták az Eurojackpot nyerőszámait, ám ezúttal sem született telitalálat. Az 5+1 találatos szelvényért ugyanakkor négy külföldi játékos fejenként több mint 470 000 eurót, vagyis több mint 170 millió forintot nyert. Magyarországon a legmagasabb nyerőosztály a 4+1 találat volt, aminek 13-an örülhettek, ők fejenként több mint 128 ezer forintot nyertek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. 

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Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 42. játékhéten, pénteken:

12, 24, 25, 29, 45; 1, 9.

A legmagasabb nyeremény a II. nyerőosztályban született: 4 külföldi játékos 473 432,60 eurót nyert 5+1 találattal. A magyaroknak most sem volt igazán szerencsés hetük: a legmagasabb nyeremény hazánkban a 4+1 találat volt, aminek 13-an örülhettek, ők fejenként több mint 128 ezer forintnak örülhetnek. Ezzel együtt idehaza valamivel több mint 14 ezer szerencsevadász örülhet kisebb-nagyobb nyereménynek.

Közben az Eurojackpot főnyereménye egyre nő, és 5+2 találatos szelvény nem volt Magyarországon 402 sorsolás óta!

Így a következő sorsoláson már 6,5 milliárd forint lesz a tét.

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Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Viszont most az Eurojackpoton mindössze 760 forintba kerül egy játék a forintárfolyam erősödése miatt. Ilyen már évek óta nemigen fordult elő.

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Címlapkép: Getty Images
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