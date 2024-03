Itt az albán pékségek titkos receptje: ebből készül a zsemle, kifli, minden

Albán pékáruk, otthon, adalékanyagmentesen, egyáltalán nem lehetetlen. Mutatjuk a költséghatékony receptet.

35 deka liszt, egy-egy evőkanál cukor és só, 2 dkg élesztő, két evőkanál olaj, és 3 dl langyos víz, mindössze ennyi kell a megszokott albán pékségekben található tésztákhoz – számolt be a receptről a parparcesreceptek tartalomkészítő a TikTokon. Az elkészítés során a masszát 15 percig kell dagasztani, ráadásul ebből a tésztából „nem csak zsömlét lehet csinálni, hanem bármilyen pékárut, amit lehet kapni az albán pékségekben. Ugyanis majdnem mindennek ugyanaz a tésztája” - hangzik el a videóban.

A tésztát dagasztás után 40 percig kell keleszteni, majd megformázzuk, majd megint 40 percig kelesztjük, ezután 200 fokos előmelegített sütőben 25 perc alatt megsütjük. „Kinézetre megszólalásig hasonlít az eredetire, ízre és állagra is pont ugyanolyan, csak épp a rengeteg adalékanyag hiányzik belőle” - zárul a videó.

Az albán pékségek sötét titka

Korábban a Pénzcentrumon több cikk és videó erejéig is foglalkoztunk az albán pékségek témájával. Az egész anno azzal kezdődött, hogy Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke egy műsorban arról beszélt, a probléma már túlmutat a minőségen és az albán pékségek jelenléte az országban komoly károkat okoz a magyar sütőiparnak.

A fellángoló indulatok kapcsán szakértőként megkerestük Dr. Nagy Károlyt, aki a pékszakma mellett belgyógyász, háziorvos és üzemorvos is. 7 éve nyitotta meg Doktor Pék nevű üzletét, és mint elmondta, már nagyjából 14-15 éve megfogalmazódott benne, hogy kitanulja a szakmát, mert már akkoriban is rengeteg vacak termékkel találkozott. A szakembernek mutattunk párat a rossz minőségű termékekből, és megkértük, magyarázza el, miért is nem ütik meg a szakmai mércét, és mi az oka annak, hogy szinte minden hasonló terméknek van egy jellegzetes íze, szaga.

Minden terméket egy lisztből csinálnak a kenyértől kezdve a buktáig ugyanaz a liszt fajta, ugyanazok az adalékanyagok, gyorsítók állagjavító anyagok kerülnek be, úgyhogy ebből adódik, ez igazán nem lehet különbséget tenni ízre a bukta és a kenyér között náluk. Attól függően, hogy milyen terméktípust állítunk elő mi 5-6 fajta liszttel dolgozunk

- sorolta. Az albán pékségek jellemzően mindig friss, gőzölgő termékekkel várják a vásárlókat, akár este és hétvégén is. Ennek Doktor Pék szerint az az oka, hogy nagyon rövid az előállítási idő, nem sütik meg szakszerűen a pékárukat, mert az energia drága és minél olcsóbban akarják kihozni a költségeket.

Az összekeverésével számítottan már 3 óra múlva a polcokon van, ebből adódik, és nyilván olyan mennyiséget sütnek. Hátul vannak a pékek, akiknek szólnak, hogy na most kell megint, és hát 3 óra az azért nem olyan hosszú idő. Mi 14-16 órát kelesztjük a kenyerünket (...). Ezekben a termékekben élve marad az élesztő, ami a tápcsatornában jut, és ott erjesztve bontja az ottani táplálékot. Gáz képződik, feszül a has, és többi, ezek a járulékos állagjavítók azok meg görcsöket okoznak.

- hívta fel a figyelmet Dr. Nagy Károly. Később pedig arról beszélt, óriási a versenyhátrány, elég sokan feladták azóta, amióta ő is a piacon van. Ezek a tömeggyártásra szakosodott pékségek olyan erősen leviszik az árakat, hogy azok, akik szakszerűen készítik minőségi termékeiket, nem jönnek ki a pénzükből.