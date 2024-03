Színt vallott a Legyen Ön is milliomos! egykori nyertese: több millió forintot ki sem fizettek neki

Juhászné Hajdu Anikó élete egy szempillantás alatt megváltozott, amikor 2000-ben elsőként zsebelte be a Legyen Ön is milliomos! akkor legnagyobbnak számító nyereményét, vagyis 10 millió forintot.

„Akkor még fiatal házasok voltunk a férjemmel, két és fél éve született a kislányunk, mindenből tartozásunk volt, a pénzből ki tudtuk fizetni a hitelt. Másodállásban egy helyi tévénél dolgoztunk, de akartunk egy saját vállalkozást indítani. Én azóta is újságíróként dolgozom, a nyereményből vettünk kamerát, technikát, egyebeket. Ez a vállalkozás a mai napig megy, Csongrádon az önkormányzati lapnak vagyok a felelős szerkesztője. Magyarán az álmunkat valósítottuk meg belőle” – mesélte a Blikknek Juhászné Hajdu Anikó, a Legyen Ön is milliomos! egykori nyertese, aki arról is beszámolt, hogy a 10 milliót nem nettó összegként kapta meg, összesen 4 milliót adózott belőle.

Szépen hangzott a 10 milliós nyeremény, de ebből én csak hatot kaptam meg... Ettől függetlenül nagy élmény volt. Mivel Csongrádról nem lehetett telefonálni, az anyósoméktól jelentkeztem a műsorba Kiskunfélegyházáról, lesz, ami lesz alapon. Nem hiszek a véletlenekben, úgy mentem el játszani, hogy a kislányom lebetegedett, ráadásul anyukám szülinapja is volt

- árulta el Juhászné Hajdu Anikó. Hozzátette, tudta, hogy neki valami nyereményt el kell hoznia, két adásban szerepelt, és mindenkit sokkolt azzal, hogy ekkorát nyert. "Az egyik legemlékezetesebb pillanatom, amikor az 5 milliós kérdést megválaszoltam, Vágó István lepattant a székéből, majd kaptam két puszit, annyira meglepődött” – idézte fel a különleges élményt.

A műsor forgatása kapcsán az egykori nyertes elárulta:

Többször lefagyott a számítógép forgatás közben, akkor mindig mondta Vágó, hogy megy és rágyújt. Jót mosolyogtunk rajta. Érdekesség, hogy hosszú évek múlva is pontosan emlékezett, milyen volt a játék. Az egyik tévés évfordulóra mindkettőnket meghívtak, és amikor beszéltünk, kapásból felidézte, milyen kérdéseim voltak... ahogy meglátott, egyből tudta.

Végül Juhászné Hajdu Anikó a kvízmester haláláról is szót ejtett, mely tavaly az interneten jött vele szembe:

Nagyon sajnáltam, rendkívül nagy tudású embernek ismertem meg. Nagyon nyitott volt mások iránt, csak pozitív élményeim voltak vele kapcsolatban. Váratlanul ért, nem számítottam rá, hogy ilyen hirtelen elmegy. Akkor találkoztunk utoljára, amikor a 40 milliós nyeremény után több győztest is meghívtak egy rendezvényre

– emlékezett vissza.