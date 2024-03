Ez a sorozat tarthatja lázban a magyar nézőket most hetekig: érkezik a modern Dallas is

A mai napon került fel az HBO Max kínálatában A rezsim első része, melyben Kate Winslet diktátorként uralkodik. A hónap kiemelt premierje a Stephen Frears ( Kvíz, Egy házasság helyzete, A legharsányabb hang) rendezte 6 részes minisorozat, A rezsim, amely Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Hugh Grant és Andrea Riseborough közreműködésével mutatja be szatírikus módon, milyen is egy modern önkényuralmi rendszer.

Kate Winslet utoljára az Easttowni relytéjek című, szintén HBO-s krimisorozatban (2021) tűnt fel főszerepben, most ismét egy az ő főszereplésével készült minisorozat debütál a streamingen. ! epizód erejéig még Hugh Grant is feltűnik, így a két színész 29 év után ismét együtt dolgozhatott. Akkor az Érzelem és értelem című Jane Austen-adaptációban szerepeltek együtt. Az új sorozat, A rezsim első része mától nézhető, a további 5 rész pedig hetente érkezik majd hétfőnként. Az első rész 51 perces.

Ezen kívül is lesznek még izgalmas tartalmak márciusban. A Lányok a buszon (Girls on the bus, 03.14, a premier napján 2 epizód, majd hetente egy új rész) négy újságírónőt követ végig, akik ugyan más-más oldalt képviselnek, de mégis együtt utaznak az amerikai elnökválasztás kampánykörűtján. A történet középpontjában Sadie McCarthy áll (Melissa Benoit - Supergirl, Whiplash), az idealista, aki romantizálja a régi típusú újságírást. A kampány során megismerkedik és barátságot köt három vetélytársával, Grace-szel (Carla Gugino - Jett, Törésvonal), Lolával (Natasha Behnam - Mayans M.C.) és Kimberlynnel (Christina Elmore - Bizonytalan, Az utolsó remény).

Friss sorozatpremierként érkezik még a lengyel krimi sorozat, A védőügyvéd (The Disappearance aka Chylka, 03.07, premier napján minden epizód elérhető) mindkét évada, a nagysikerű thriller sorozat. Ezenkívül érkezik a Casa Grande (03.28, premier napján az összes epizód elérhető) című családi dráma sorozat is, amely az észak-kaliforniai farmerek életében nyújt betekintést, mint egy modern Dallas sorozat.

Továbbá ebben a hónapban indul egy új nyomozós sorozat is Dr. Csont és Spencer producerétől. A Megkerültek (Found, 03.14., premier napján a teljes évad elérhető) szerint évente több mint 600.000 ember tűnik el az USA-ban, több mint felük színes bőrű és gyakran látszólag meg is feledkeznek róluk. Gabi Mosley (Shanola Hampton - Shameless - Szégyentelenek) PR-szakember és csapata gondoskodik arról, hogy mindig legyen valaki, aki keresi az elfelejtett eltűnt embereket.

Filmek terén a hónap egyik legnagyobb premierje a sztárokkal teli dramedy, a Pénzeső (Dumb Money, 03.31). Az Oscar apropóján pedig több Christopher Nolan film is bekerül a kínálatba: március 9-től újra elérhető lesz a Tenet, a Dunkirk, az Eredet, a Csillagok között és a Tökéletes trükk is. Emellett pedig még számos új és régi sorozat és film várható március folyamán.