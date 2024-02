Kitálalt a Barátok közt Vili bácsija: Emberileg és szakmailag is csalódtam Fodor Zsókában

Nem dolgozik többet együtt Fodor Zsóka és Várkonyi András. A Barátok köztben ismertté vált színészpáros már a '70-es évek óta játszott együtt, tavaly viszont a színésznő nem ment el egy már lekötött előadásra. Várkonyi sok pénzt bukott emiatt, és kellemetlenül érezte magát, mert a nézők már a teremben ültek.

A nézők vették észre, hogy lekerült a műsorról Fodor Zsóka és Várkonyi András közös előadása: mindez azért furcsa, mert a Barátok közt Magdi anyusaként és Vili bácsijaként ismertté vált színészpáros már a '70-es évek óta dolgozott együtt a színpadon. A Blikk megkereste őket, hogy tisztázzák a helyzetet, Fodor Zsóka csak annyit mondott, nem vesztek össze, csupán megbeszélték, hogy nem dolgoznak többet együtt, és mindenki csinálja a saját dolgait.

Várkonyi András viszont kifejtette, hogy tavaly emberileg és szakmailag is csalódott a színésznőben.

Még ősszel történt. Le volt kötve két olyan előadásunk is, amit a Zsóka nemcsak nekem, hanem a szervezőnek is letagadott. Azt mondta, nem keresték meg, pedig még kérdezte is, hogy ugye, ezek nem falunapok, mert azokat nem szereti. A szervező mondta, hogy ezek rendes színházi előadások. Majd Százhalombattán és Mátészalkán sem jelent meg. Én ott voltam, vártam a kezdést, a nézők már bent ültek. Zsóka pedig nem jött, hiába ment hozzá a sofőr. Letagadta az egészet. Nekem pedig nem küldött egy üzenetet sem. Ez nemcsak emberi probléma, hanem szakmai is

- fejtette ki a színész, aki a történtek miatt nagyjából 3-400 ezer forintot bukott.

Nem haragszom rá, de nem dolgozunk többet együtt! Nélküle is hívnak fellépni, szinkronizálok, tanítok, játszom. Sajnálom a történteket, volt bennem feszültség ezek miatt, de most jobban érzem magam így

- tette hozzá.

Címlapkép: Zih Zsolt, MTI/MTVA