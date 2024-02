Nagy újítás élesedett a Tippmixen: ilyen még sosem volt Magyarországon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ma már rengeteg mindenre fogadhatnak a szerencsejátékosok a magyar fogadási oldalakon is, vannak azonban olyan világesemények, amelyekre eddig nem lehetett feltenni összegeket, csak külföldön. Ilyen például a Nobel-díj, vagy 2024-ig az Oscar is ebbe a kategóriába esett. Idén azonban már a filrajongók is fogadhatnak a különböző Oscar kategóriákra a Tippmixen. Az oddsok alapján pedig már az is látható, kik a legesélyesebbek az adott kategóriában.

A fogadási portálon a legkisebb a szorzója például az Oppenheimer című film győzelmének a Legjobb film kategóriában, tehát ezt tartják a legesélyesebbnek. Sőt, a Legjobb rendező, Legjobb férfi főszereplő, Legjobb férfi mellékszereplő, Legjobb adaptált forgatókönyv, Legjobb hang, Legjobb operatőr, és Legjobb vágás kategóriákban is Christopher Nolan filmje tűnik befutónak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Arra, hogy végül melyik kategóriában melyik film vagy alkotó javára ítél a zsűri, 2024. március 11-én derülhet fény magyar idő szerint, mert ekkor rendezik az Oscar-gálát. Az esélyes filmek közül többet már bemutattak a magyar mozik, egyes filmek éppen műsoron is vannak, míg másokat még be sem mutattak. Folyamatosan érkeznek azonban az Oscar-jelölt filmek a magyar mozikba, érdemes figyelni a műsort. Kapcsolódó cikkeink: Régen várt sikerfilm debütál a magyar streamingen: itt tudod megnézni az Oppenheimert

Itt a friss lista: ezeket a filmeket nézi a legtöbb magyar Valentin-napon 2024-ben

Most jelentették be: idén is van magyar Oscar-jelölt, ezért a filmért kaphat szobrot Az Oscar-jelölt filmek listája 2024-ben Legjobb film American Fiction - Ben LeClair, Nikos Karamigios, Cord Jefferson and Jermaine Johnson, Producers // áprilistól a mozikban

Egy zuhanás anatómiája (Anatomy of a Fall) - Marie-Ange Luciani and David Thion, Producers // jelenleg a mozikban

Barbie - David Heyman, Margot Robbie, Tom Ackerley and Robbie Brenner, Producers

Téli szünet (The Holdovers) - Mark Johnson, Producer // hamarosan a mozikban

Megfojtott virágok (Killers of the Flower Moon) - Dan Friedkin, Bradley Thomas, Martin Scorsese and Daniel Lupi, Producers

Maestro - Bradley Cooper, Steven Spielberg, Fred Berner, Amy Durning and Kristie Macosko Krieger, Producers

Oppenheimer - Emma Thomas, Charles Roven and Christopher Nolan, Producers

Előző életek (Past Lives) - David Hinojosa, Christine Vachon and Pamela Koffler, Producers // jelenleg a mozikban

Szegény párák (Poor Things) - Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos and Emma Stone, Producers // jelenleg a mozikban

Érdekvédelmi terület (The Zone of Interest) - James Wilson, Producer // jelenleg a mozikban Legjobb rendező Egy zuhanás anatómiája (Anatomy of a Fall) - Justine Triet // jelenleg a mozikban

Megfojtott virágok (Killers of the Flower Moon) - Martin Scorsese

Oppenheimer - Christopher Nolan

Szegény párák (Poor Things) - Yorgos Lanthimos // jelenleg a mozikban

Érdekvédelmi terület (The Zone of Interest) - Jonathan Glazer // jelenleg a mozikban Legjobb férfi főszereplő Bradley Cooper - Maestro

Colman Domingo - Rustin

Paul Giamatti - Téli szünet (The Holdovers) // hamarosan a mozikban

Cillian Murphy - Oppenheimer

Jeffrey Wright - American Fiction Legjobb férfi mellékszereplő Sterling K. Brown - American Fiction // áprilistól a mozikban



Robert De Niro - Megfojtott virágok (Killers of the Flower Moon)

Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Ryan Gosling - Barbie

Mark Ruffalo - Szegény párák (Poor Things) // jelenleg a mozikban Legjobb női főszereplő Annette Bening - Nyad

Lily Gladstone - Megfojtott virágok (Killers of the Flower Moon)

Sandra Hüller - Egy zuhanás anatómiája (Anatomy of a Fall) // jelenleg a mozikban

Carey Mulligan - Maestro

Emma Stone - Szegény párák (Poor Things) // jelenleg a mozikban Legjobb női mellékszereplő Emily Blunt - Oppenheimer

Danielle Brooks - The Color Purple

America Ferrera - Barbie

Jodie Foster - Nyad

Da'Vine Joy Randolph - Téli szünet (The Holdovers) // hamarosan a mozikban Legjobb nemzetközi játékfilm Io Capitano - Olaszország // áprilistól a mozikban

Tökéletes napok (Perfect Days) - Japán // hamarosan a mozikban

A hó társadalma (Society of the Snow) - Spanyolország

A tanári szoba (The Teachers' Lounge) - Németország

Érdekvédelmi terület (The Zone of Interest) - Egyesült Királyság // jelenleg a mozikban Legjobb adaptált forgatókönyv American Fiction - Cord Jefferson // áprilistól a mozikban

Barbie - Greta Gerwig & Noah Baumbach

Oppenheimer - Christopher Nolan

Szegény párák (Poor Things) - Tony McNamara // jelenleg a mozikban

Érdekvédelmi terület (The Zone of Interest) - Jonathan Glazer // jelenleg a mozikban Legjobb eredeti forgatókönyv Egy zuhanás anatómiája (Anatomy of a Fall) - Justine Triet and Arthur Harari // jelenleg a mozikban

Téli szünet (The Holdovers) - David Hemingson // hamarosan a mozikban

Maestro - Bradley Cooper & Josh Singer

May December - Samy Burch; Story by Samy Burch & Alex Mechanik

Előző életek (Past Lives) - Celine Song // jelenleg a mozikban Legjobb rövidfilm The After - Misan Harriman and Nicky Bentham

Invincible - Vincent René-Lortie and Samuel Caron

Knight of Fortune - Lasse Lyskjær Noer and Christian Norlyk

Red, White and Blue - Nazrin Choudhury and Sara McFarlane

Henry Sugar csodálatos története (The Wonderful Story of Henry Sugar) - Wes Anderson and Steven Rales Legjobb animációs film A fiú és a szürke gém (The Boy and the Heron) - Hayao Miyazaki and Toshio Suzuki // jelenleg a mozikban

Elemi (Elemental) - Peter Sohn and Denise Ream

Nimona - Nick Bruno, Troy Quane, Karen Ryan and Julie Zackary

Robotálmok (Robot Dreams) - Pablo Berger, Ibon Cormenzana, Ignasi Estapé and Sandra Tapia Díaz // áprilistól a mozikban

Pókember: A Pókverzumon át (Spider-Man: Across the Spider-Verse) - Kemp Powers, Justin K. Thompson, Phil Lord, Christopher Miller and Amy Pascal Legjobb animációs rövidfilm Letter to a Pig - Tal Kantor and Amit R. Gicelter

Ninety-Five Senses - Jerusha Hess and Jared Hess

Our Uniform - Yegane Moghaddam

Pachyderme - Stéphanie Clément and Marc Rius

WAR IS OVER! Inspired by the Music of John & Yoko - Dave Mullins and Brad Booker Legjobb operatőr A gróf (El Conde) - Edward Lachman

Megfojtott virágok (Killers of the Flower Moon) - Rodrigo Prieto

Maestro - Matthew Libatique

Oppenheimer - Hoyte van Hoytema

Szegény párák (Poor Things) - Robbie Ryan // jelenleg a mozikban Legjobb vágás Egy zuhanás anatómiája (Anatomy of a Fall) - Laurent Sénéchal // jelenleg a mozikban

Téli szünet (The Holdovers) - Kevin Tent // hamarosan a mozikban

Megfojtott virágok (Killers of the Flower Moon) - Thelma Schoonmaker

Oppenheimer - Jennifer Lame

Szegény párák (Poor Things) - Yorgos Mavropsaridis // jelenleg a mozikban Legjobb smink és haj Golda - Karen Hartley Thomas, Suzi Battersby and Ashra Kelly-Blue

Maestro - Kazu Hiro, Kay Georgiou and Lori McCoy-Bell

Oppenheimer - Luisa Abel

Szegény párák (Poor Things) - Nadia Stacey, Mark Coulier and Josh Weston // jelenleg a mozikban

A hó társadalma (Society of the Snow) - Ana López-Puigcerver, David Martí and Montse Ribé Legjobb eredeti filmzene American Fiction - Laura Karpman

Indiana Jones és a sors tárcsája (Indiana Jones and the Dial of Destiny) - John Williams

Megfojtott virágok (Killers of the Flower Moon) - Robbie Robertson

Oppenheimer - Ludwig Göransson

Szegény párák (Poor Things) - Jerskin Fendrix // jelenleg a mozikban Legjobb eredeti dal The Fire Inside (Flamin' Hot) - Diane Warren

I'm Just Ken (Barbie) - Mark Ronson and Andrew Wyatt

What Was I Made For? (Barbie) - Billie Eilish and Finneas O'Connell

It Never Went Away (American Symphony) - Jon Batiste and Dan Wilson

Wahzhazhe (A Song For My People) (Megfojtott virágok) - Scott George Legjobb jelmeztervezés Barbie - Jacqueline Durran

Megfojtott virágok (Killers of the Flower Moon) - Jacqueline West

Napoleon - Janty Yates and Dave Crossman

Oppenheimer - Ellen Mirojnick

Szegény párák (Poor Things) - Holly Waddington Legjobb dokumentumfilm Bobi Wine: The People's President - Moses Bwayo, Christopher Sharp and John Battsek

The Eternal Memory (La memoria infinita) - a jelöltek listája még ismeretlen

Négy nővér (Four Daughters) - Kaouther Ben Hania and Nadim Cheikhrouha // jelenleg a mozikban

To Kill a Tiger - Nisha Pahuja, Cornelia Principe and David Oppenheim

20 Days in Mariupol - Mstyslav Chernov, Michelle Mizner and Raney Aronson-Rath Legjobb rövid dokumentumfilm The ABCs of Book Banning - Sheila Nevins and Trish Adlesic

The Barber of Little Rock - John Hoffman and Christine Turner

Island in Between - S. Leo Chiang and Jean Tsien

The Last Repair Shop - Ben Proudfoot and Kris Bowers

Nǎi Nai & Wài Pó - Sean Wang and Sam Davis Legjobb díszlettervezés és berendezés Barbie - díszlettervezés: Sarah Greenwood; berendezés: Katie Spencer

Megfojtott virágok (Killers of the Flower Moon) - díszlettervezés: Jack Fisk; berendezés: Adam Willis

Napoleon - díszlettervezés: Arthur Max; berendezés: Elli Griff

Oppenheimer - díszlettervezés: Ruth De Jong; berendezés: Claire Kaufman Szegény párák (Poor Things) - díszlettervezés: James Price és Shona Heath; berendezés: Zsuzsa Mihalek Legjobb hangvágás Az alkotó (The Creator) - Ian Voigt, Erik Aadahl, Ethan Van der Ryn, Tom Ozanich and Dean Zupancic

Maestro - Steven A. Morrow, Richard King, Jason Ruder, Tom Ozanich and Dean Zupancic

Mission: Impossible: Leszámolás - Első rész (Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One) - Chris Munro, James H. Mather, Chris Burdon and Mark Taylor

Oppenheimer - Willie Burton, Richard King, Gary A. Rizzo and Kevin O'Connell

Érdekvédelmi terület (The Zone of Interest) - Tarn Willers and Johnnie Burn Legjobb vizuális effektusok Az alkotó (The Creator) - Jay Cooper, Ian Comley, Andrew Roberts and Neil Corbould

Godzilla Minus One (Gojira -1.0) - Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi and Tatsuji Nojima

A galaxis őrzői: 3. rész (Guardians of the Galaxy Vol. 3) - Stephane Ceretti, Alexis Wajsbrot, Guy Williams and Theo Bialek

Mission: Impossible: Leszámolás - Első rész (Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One) - Alex Wuttke, Simone Coco, Jeff Sutherland and Neil Corbould

Napoleon - Charley Henley, Luc-Ewen Martin-Fenouillet, Simone Coco and Neil Corbould

