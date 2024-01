Itt a friss lista: ezeket a filmeket nézi a legtöbb magyar Valentin-napon 2024-ben

A legjobb és legegyszerűbb kimozdulós programok Valentin-napon a mozizás, a színház, vagy koncert, esetleg egy vacsi egy jobb étteremben. Sokan szeretnek ugyanakkor bekuckózni is együtt és egymásra szánni az estét: pizzát rendelni és beülni a tévé elé. Akár moziról, akár otthoni filmezésről van szó, minden évben nagy a harc a párok között, milyen romantikus film jöhet szóba a szerelmesek napján. Hiszen aki ki nem állhatja a műfajt, annak egyenesen kínzás lehet egy ilyen zsánerfilm, aki viszont éppen ezt szereti, de sosincs hozzá partner, legalább ezen a napon szeretne áldozni a romantika oltárán. Hogy megkönnyítsük a választást, összegyűjtöttük, milyen filmek várhatók a mozikban, illetve elérhetők streamingen a Valentin-napi filmezéshez.

Egy hónap van hátra a Valentin-napig, ideje kitalálni az idei évi programot/ajándékot azoknak, akik ünneplik a szerelmesek napját. A karácsonyi ajándékokkal kapcsolatos múlt évi szavazásunkon kiderült, hogy a Pénzcentrum olvasói a leginkább utazásnak, élményajándéknak; pénznek; illetve színházjegynek, mozijegynek, vagy kulturális programnak örülnek. Ebből is látszik, hogy a mozizás egy népszerű program, a mozilátogatási statisztikákban látható, hogy eseményjelleggel mindig többen mozdulnak ki. A pandémia előtt megfigyelhető volt, hogy a Valentin-nap hetében megugrott a jegypénztárak bevétele, valószínűleg sokan választották tehát esti romantikus programként a mozizás. 2024-ben feltehetően ugyancsak sokan választják majd a mozikat február 14-én, ezért most listába szedtük azokat a címeket, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot idén. Azokról sem feledkeztünk el, akik inkább a bekuckózást választják: átfésültük az idei streaminges kínálatot.

Romantikus filmek a mozikban 2024-ben Valentin-napon

Bár idén úgy tűnik, nem érkezik kifejezetten Valentin-napra időzített romkom a magyar mozikba, bőven van a kínálatban olyan film, ami romantikus témájú, és megfelelő választás lehet a szerelmesek napjára. Jelenleg is már ott van a műsorkínálatban az Imádlak utálni (Anyone but you), a Könnyű nőcske és a Barátság extrákkal rendezőjének legújabb romkomja. A főszerepben Sydney Sweeney-vel, akit leginkább az Eufória és A Fehér Lótusz című sorozatokból ismerhetünk, illetve Glen Powellel, aki legutóbb a Top Gun: Maverickben tűnt fel. Aki szereti a klasszikus romantikus komédiákat az összes klisével együtt, az valószínűleg ebben a filmben sem csalódik majd.

Ugyancsak megy már a mozikban egy ideje - január 11-e óta - az Előző életek (Past Lives) című romantikus dráma, remélhetőleg még el lehet majd csípni Valentin-nap környékén is. Celine Song új filmje sorra söpörte be az elismeréseket a filmes fesztiválokon, a nemzetközi és magyar kritikai visszhangja is nagyon pozitív volt. A főszereplők gyerekkori barátok, akiket elválasztott egymástól, hogy Nora Kanadába költözött a családjával, míg Hae Sung Koreában maradt. Már felnőtt életük során még kétszer veszik fel a kapcsolatot egymással, és végül találkoznak is, az ő kapcsolatukba enged bepillantást a film. A főszereplők többször próbálnak választ találni a "Mi lett volna, ha?" kérdésre.

Ugyancsak műsoron van még, legalábbis a fővárosi artmozikban, a decemberben bemutatott Hulló levelek című dráma, melynek lehet hogy témája miatt lesz még 1-2 vetítése Valentin-nap tájékán. Aki Kaurismäki filmjében két kiszolgáltatott, egyszerű ember történetét követjük, akiknek a kiüresedett napjait élettel tölti meg, hogy kapcsolat jön létre közöttük, van kivel törődniük, tulajdonképpen van miért felkelniük. A finn rendező sajátos világa és humora ebben a filmben sokak elismerését kivívta külföldön és itthon is.

Január 25-én mutatják be a mozik A szenvedély íze (La passion de Dodin Bouffant) című romantikus drámát. A cím ne tévesszen meg senkit, nem egy francia limonádéról van szó. A mesteri Anh Hung Tran filmjének témája az ételek, illetve az élet szeretete, melyet Dodin Bouffant gourmet az ételekhez és a szakácsnőjéhez fűződő szenvedélyes viszonyán keresztül. A filmben rengeteg érzéki jelenet van az ételek készítéséről ezért üres hassal semmiképp sem érdemes beülni rá. Kifejezetten romantikus program lehet pároknak, ha a film után együtt főznek valamit, amihez egészen biztosan megjön mindenki kedve.

Ugyancsak január 25-én mutatják be a Csábító leckéket (Miller's Girl), mely inkább drámai thriller, mint szerelmi történet. A történetben azonban egy ambíciózus diáklány és az irodalom tanárának viszonya bontakozik ki, a főszerepben Martin Freemannal és Jenna Ortegával. Aki kevésbé rajongója a romantikus drámáknak, vagy vígjátékokra, benevezhet helyettük erre a filmre is.

A homárt és A kedvencet is jegyző görög rendezőnek, Jórgosz Lánthimosznak (Yorgos Lanthimos) is megérkezik a következő héten a mozikba. A Szegény párák (Poor Things) bár megkapta a romantikus és vígjáték címkéket, egyáltalán nem klasszikus romkomra kell számítani. A főszerepet a most is páratlan Emma Stone alakítja, egy felnőtt testben életre kelt gyereket, aki így járja végig a felnőtté válás útján, melyben a szerelemnek, szexnek és az útkeresésnek is nagy szerep jut.

Február 1-jén mutatják be a magyar mozik Sofia Coppola új filmjét, a Priscillát, mely Elvis és felesége kapcsolatát boncolgatja. Az életrajzi dráma viszont egyáltalán nem a Király istenítéséről szól, vagy szenvedélyes szerelemről - így aki ilyesmit várni tőle, csalódhat.

Bár nem kifejezetten romantikus, február 1-jén mutatják be az Argylle: A szuperkém (Argylle) című filmet, melyben együtt menekül egy kémszervezet elől egy bestseller kémregényíró, aki addig remeteként élt, illetve egy Sam Rockwell által megformált kém, aki egyáltalán nem olyan, mint a regények hősei. Plusz egy macska egy hátizsákban. Aki tehát a tömény romantika vagy dráma helyett inkább csak szórakozásra vágyna, annak jó választás lehet ez a film is.

Streaming-kínálat

Ha előfizetésünk van valamilyen streamingre, néhány kattintás/gombnyomás árán temérdek romantikus tartalom zúdulhat ránk, csak győzzünk válogatni. Ráadásul az algoritmusnak köszönhetően az ízlésünknek megfelelő filmeket fog feldobálni a szolgáltató. Ha mégsem tudnánk választani, akkor érdemes lehet az örök klasszikusok közül választani: mutatjuk, hogy ezek melyik platformon érhetők el.

A romantikus filmek polcán bizonyára sokak számára kiemelt helyet foglal el a Titanic (1997), James Cameron eposza Leonardo DiCaprióval és Kate Winslettel a főszerepben. A film a Disney+ kínálatában szerepel. Ugyancsak a Disneynél tekinthető meg a szintén több mint 20 éves klasszikus, a 10 dolog, amit utálok benned.

Julia Roberts romkomjait sem lehet megunni, a Micsoda nő a Netflix és a Disney+ kínálatában is szerepel, a Sztárom a párom a SkyShowtime-on. Sandra Bullockkal se lehet melléfogni: az Aludj csak, én álmodom a Disney kínálatában elérhető. A Bridget Jones naplója szintén nagy klasszikus, a Netflixen elérhető. Ha maradnánk a klasszikusoknál, a 2005-ös Büszkeség és balítélet az Apple kínálatában nézhető. A 2018-as Mamma Mia! Sose hagyjuk abba a Netflix, prime video, SkyShowtime és az Apple kínálatában is benne van. A Szerelmünk lapjai szintén a Netflixnél és Applenél elérhető. A Hat nap, hét éjszaka is elérhető a Disney+-on.