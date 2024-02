Óriási hír jött a legendás hazai fesztiválról: itt a sztárfellépők első listája

Legendás zenészekkel és közönségkedvenc színházi produkciókkal bővült a már bejelentett Művészetek Völgye program. Július 19. és 28. között a fesztivál ezúttal is minden nap különleges előadásokkal készül a Színház Színpadon és a Színház Színpad Templom helyszínen, a Cirque du Tókertben pedig olyan neves előadók lépnek színpadra, mint Zorán, Kern András, Falusi Mariann, Bródy János vagy Dés László, aki ezúttal is kivételes vendégekkel érkezik.

Igazi legendákkal találkozhat a közönség idén nyáron is a vigántpetendi Cirque du Tókertben, ahol a csillagok fénye alatt, a természet ölelésében élvezhetik a koncerteket. Tavalyi nagysikerű völgyes debütálása után idén ismét felcsendülnek Zorán slágerei Kern András Te majd kézen fogsz… című estjével érkezik Falusi Mariannal, Dés László pedig Básti Juli, Tóth Vera és Wunderlich József társaságában lép majd színpadra. A Budapest Bár is igazi sztárparádéval készül a Völgyre, hiszen Kiss Tibor, Németh Juci, Rutkai Bori, Keleti András, Mező Misi és Tóth Vera is velük tart majd. Bródy János életműve esszenciáját mutatja majd a legkorábbi dalaitól a legújabbakig, míg a Csík zenekar ezúttal Presser Gáborral kiegészülve hozza slágereit. A Cirque du Tókert színpadán egy igazi vérpezsdítő musical is helyet kap, itt mutatják majd be a farmer atyjáról szóló Lévi Story! – A Farmerkirályt.

A Művészetek Völgye az ország legnagyobb összművészeti fesztiválja, ahol a könnyűzenétől kezdve a jazzen és a világzenén át a komolyzenéig mindenféle műfaj rajongója megtalálhatja számítását, ahogy az irodalomkedvelő, családi programokra vágyó, vagy éppen színházba járó közönség is. A fesztiválon két helyszínen, a Színház Színpadon és a Színház Színpad Templomban a látogatók minden nap más és más előadásokat nézhetnek meg Taliándörögdön, az ország különböző társulatainak előadásában.

A Vígszínház a Szélvész után is szép vagy monodrámával érkezik, az Orlai Produkciótól a Múvilávot láthatják majd a fesztiválozók Trokán Nóra és Klem Viktor főszereplésével, valamint a Dante: Pokol című darabot Gyabronka József előadásában. Az Art-Színtér az Ő meg Ő című darabját mutatja be a Völgyben Kerényi Miklós Máté, Szendy Szilvi és Gombos Judit szereplésével. A Nézőművészeti Kft. a Pánik, avagy férfiak az idegösszeomlás szélén előadással a Delta Produkció pedig Szabó Győző és Rezes Judit Loveshake című színházi duettjével érkezik.

A Kálloy-Kálid-Gáspár trió a S.Ö.R. (Shakespeare Összes Rövidítve) sikerén felbuzdulva ezúttal a G.Ö.R.CS.-öt (Gondviselő Összes Regéi és Cselekedetei) viszi színpadra. A Frissfotó Produkció színeiben Ónodi Esztert és Juhász Gábort hallhatja majd a közönség, a Film-zene című előadással. A Carson Coma zenéje is megelevenedik a színházban Gáspár András, illetve az ÁSZ Drámaiskola A szérum című darabjában.

A Művészetek Völgye a Cirque du Tókert és a Színház Színpad, valamint a Színház Színpad Templom újonnan bejelentett programjai mellett a POKET zsebkönyvek udvara irodalmi előadásáiból is kínál ízelítőt. A Vecsei H. Miklós és csapata által megálmodott vigántpetendi helyszínen olyan, gyakran zenés irodalmi műsorokkal készülnek a fesztiválozóknak, mint a Füst a szemében című Cseh Tamás-est, ahol Vecsei H. Miklós Szabó Balázzsal lép majd fel, vagy Kollár-Klemencz László önálló estje. Wunderlich József és Bach Kata itt mutatja be a POKET versantalógiákból készült új, zenés darabját, de visszatér a Kártyajáték is Beck Zolival. Sokak kedvence, A kis herceg Csorba Lócival és Vecsei H. Miklóssal elevenedik meg.

A Művészetek Völgye Fesztivál idén július 19. és 28. között vár mindenkit Kapolcsra, Taliándörögdre és Vigántpetendre, ahol a most bejelentett előadókon túl már biztosan velünk lesz még a Panoráma Színpadon fellépő 30Y, a Bëlga, Beton.Hofi, az Elefánt, a Parno Graszt, a Platon Karataev és a Punnany Massif is.