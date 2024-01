Óriási fordulat Lagzi Lajcsi ügyében: hamarosan kiengedik a börtönből a mulatóslegendát?

Immár 9 hónapja ül börtönben Galambos Lajos. A zenész egészsége sokat romlott, a számítások szerint áprilisban kiengedhetik.

Hamarosan szabadulhat Galambos Lajos, aki immár 9 hónapja ül börtönben. A zenész 2023 áprilisában került a Baracskai Büntetés-Végrehajtási Intézetbe, majd gyorsan a berettyóújfalui börtönkórházba szállították egy gyógyíthatatlan betegség miatt​​.

A Ripost emlékeztet, hogy ügyvédje korábban kezdeményezte az otthonápolás lehetőségét, amit a bíróság elutasított. Csontos Zsolt szerint Lagzi Lajcsi részben önellátásra képtelen a börtönben, az állapota sokat romlott, fogyott, hangulata is borongós. Egyedül képtelen elsétálni az ágyától, segítségre van még ahhoz is szüksége, hogy a börtön boltjáig elmenjen. A lap szerint jó magaviselettel, plusz feladatok elvégzésével a 3 év 6 hónapos büntetése akár felét is megúszhatja a zenész, így ideális esetben Lagzi Lajcsi idén áprilisban szabadulhat - a pontos dátumról még az elítéltet is csak pár nappal korábban tájékoztatják.