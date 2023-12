Komoly bírsággal indulhat 2024, erre vadásznak most a hatóságok: fájó csekket kap, akit elkapnak

Hamarosan itt a szilveszter, ilyenkor megélénkül a tűzijátékok iránti kereslet: december 28-a és 31-e között lehet ugyanis megvásárolni a III. kategóriás pirotechnikai eszközöket Magyarországon. Ám komoly büntetést kockáztat, aki nem tartja be a vonatkozó szabályokat! Mutatjuk, mi mindenre kell figyelni az év utolsó napjaiban, ha nem akarsz vaskos csekket kapni!

Elmúlt a karácsony és már fordulunk rá az új évre. December 28-tól sokan látogatnak el a tűzijáték-árusokhoz is, hogy legyen mit eldurrogtatni december 31-én este. Azonban kevesen gondolnak arra, hogy mire kell figyelni a vásárlás, tárolás és felhasználás során.

Mielőtt részleteznénk, hogy milyen osztályozás szerint csoportosítják a pirotechnikai eszközöket, fontos kiemelni, hogy

2005 óta Magyarországon PETÁRDAZNI TILOS! Már a petárdák birtoklása is szabálysértésnek minősül, és a törvény szerint már ezért is akár 200 ezer forintos bírság járhat - a tételt a nyáron emelték meg.

A petárda a pirotechnikai eszközök azon kategóriája, melyek csak hanghatást keltenek, látványelem nélkül. A betiltás oka az volt, hogy a durranások zavarhatják a köznyugalmat, és a petárdák keltette zaj félelmet kelthet emberekben és állatokban. Emellett ezek az eszközök különösen balesetveszélyesek, minden évben olvasni számos esetről, amikor a gondtalan felhasználó jobb esetben csak égési sérüléseket, rosszabb esetben végtagsérüléseket szenvednek

Más pirotechnikai eszközök esetében is fontos figyelembe venni a tűzvédelmi osztályok szerinti besorolást, ami az alábbiak szerint van előírva:

I. osztály: Alacsony kockázatú és zajszintű termékek, kizárólag behatárolt területeken használhatók, beleértve a beltéri tereket is (pl. csillagszórók).

II. osztály: Nagyon alacsony kockázatú és zajszintű kültéri eszközök.

III. osztály: Közepes kockázatú termékek, kizárólag szabadban, nyílt területeken használhatók.

IV. osztály: Nagy kockázatú eszközök, kizárólag pirotechnikus kezelheti, zajszintjük nem ártalmas az egészségre.

Mennyi tűzijátékot lehet szabályosan vásárolni?

A kategóriák szerinti szabályozás a maximálisan birtokolható mennyiségek tekintetében:

I. osztály: 14 év felett mindenki vásárolhat és tárolhat legfeljebb 1 kg-ig, de 14 év alatt csak nagykorú felügyeletével használható.

II. osztály: 16 év felett vásárolható és tárolható, szintén 1 kg-ig.

III. osztály: Csak nagykorú személyek vásárolhatják és tárolhatják, vásárlás csak december 28 és 31 között engedélyezett, a felhasználás csak december 31-én este 6 órától január 1 reggel 6 óráig engedélyezett, maximum 3 kg-ig lehet otthon tárolni.

IV. osztály: Kizárólag képzett szakemberek vásárolhatják, tárolhatják és használhatják.

Ne felejtsd el visszavinni!

Az érvényes jogszabályok szerint a fel nem használt, III. osztályba tartozó termékeket január 5-ig vissza kell vinni a forgalmazóhoz, különben szabálysértést követünk el, és a nyáron emelt tételek szerint akár 200 ezer forintos büntetés is járhat, ha elkapnak minket. Hasonlóan járhatunk, ha a úgy gondoljuk, hogy a jogszabályok által megengedett időn túl, inkább ellőjük a tűzijátékokat.

Azt is fontos tudni, hogy az I. és II. osztályba tartozó tűzijátékokat csak pirotechnikus jelenlétében és irányításával lehet felhasználni közintézményekben, középületekben, sportlétesítményekben, egyházi intézményekben, védett természeti területeken, "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyeken, valamint rendezvények helyszínén. Ezeket a termékeket egész évben lehet használni, tárolni és vásárolni, csak akkor kell visszavinni a forgalmazónak, ha hibásak.

Hogyan kell szabályosan tárolni a tűzijátékot?

A jogszabályok a biztonsági szempontokat szem előtt tartva pontosan meghatározzák, hogy magánszemélyek pirotechnikai termékeket csak az alábbiak betartásával tárolhatnak:

A pirotechnikai terméket nem lehet más tűzveszélyes anyaggal egy helyiségben tárolni, és a felbontott tűzijátékokat nem lehet felügyelet nélkül hagyni.

Tilos a termékeket tetőtérben, alagsorban vagy pincében tartani, továbbá azokat el kell zárni azoktól, akik nem jogosultak azok használatára.

A termékeket megfelelően kell védeni a csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől, tűztől és minden károsító tevékenységtől, a sérült vagy hibás eszközöket azonnal el kell különíteni az ép termékektől.

A hibás termékeket tilos felhasználni, vissza kell vinni az árusító helyre.

A termék nem bontható szét, eredeti formájában kell tartani, a közvetlen kézi gyújtással szerelt tűzijátékok csak a gyújtóhelyet borító védősapkával szállíthatók, hogy azokat véletlen gyújtás ne érje.

Lakóegységenként csak egy személyre vonatkozó mennyiségű pirotechnikai eszköz tárolható, azaz az I. és II. kategóriából összesen maximum egy kilogramm.

Ezek a szabályok egész évben érvényesek, és a megszegésük súlyos büntetéssel járhat.

Ennyibe kerül a Tescóban, Lidlben

Mint korábban a Pénzcentrum kiszúrta, a Tesco és a Lidl vállalta be, hogy az akciós újságban is hirdeti a tűzijátékokat. A Lidlben kis eszközök közül is lehet válogatni, mint a Varázsvirág, amelyből 6 darab 699 forintba kerül, a Pattogó egérke nevű pedig 399-be (december 28-án csak 299 forintba) - ennyiért 50 darabot adnak belőle. Ezeket 14 éven felüliek is megvehetik. A legdrágább tűzijáték a Lidl-ben a 61 lövéses El Ninjo bombatelep, ami 59 999 forinba kerül. De nem ez a legnagyobb, hanem a 79 lövéses Mount Everest nevű termék, ami 49 999 forintért lesz kapható. További részletek az akciós kiadványban.

A Tescóban a Sokoly rakéta 499 forint lesz, a római gyertya 4 darabos csomagban 3 599 forintba kerül. Az olcsóbb bombatelepek közé tartozik az Echo nevű termék, amely 2 999 forintba kerül, 100 lövést tud leadni. A legdrágább a Skeletom nevű telep, ami 39 999 forintért lesz kapható, 49 lövést tud leadni. A 65 lövéses Big Bang telep 19 999 forintba fog kerülni a Tesco-áruházaknál. További részletek a kiadványban.