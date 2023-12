Így zárhatod üvegbe a magyarok kedvenc téli desszertjét: többé nem fogod megvenni a boltit!

Télen mindenkinek jólesik egy kis sütemény és egy bögre forró itallal begubózni, hogy onnan élvezzük a kinti hideget. A tél kezdetével pedig közeledik a Mikulás és a karácsony is, így elérkezett az idő, hogy egyedi, izgalmas gasztroajándékokat készítsünk.

Hiába ért véget a nyári-őszi befőzési szezon, decemberben is akadnak olyan lekváralapanyagok, amelyeket érdemes üvegbe zárnunk. A HelloVidék most különleges, téli desszertlekvárok receptjeit szedte össze. Ráadásul elárulták, hogy mégis mit keres a lekvárban a csoki, a mák vagy a mazsola, hogyan hozhatunk létre igazán extravagáns lekvárokat, amelyekkel a klasszikus karácsonyi desszertek ízvilágát idézhetjük föl.

Táplálkozásunkat ugyanis mindig megéri a szezonálisan kapható friss zöldségekre és gyümölcsökre alapozni, hiszen kedvenceink mindig akkor a legfinomabbak, amikor természetes módon érnek. Decemberben számos, lekvárnak is kiváló gyümölcs és zöldség szezonja indul be, amelyek telis-tele vannak vitaminokkal és ásványianyagokkal. A gyümölcsök között mindenképpen érdemes megemlítenünk a különböző citrusféléket – pl. mandarin, narancs, vérnarancs, grapefruit -, amelyekből kiváló szörpök és lekvárok készülnek, de kipróbálhatjuk a klasszikus befőzős recepteket olyan déligyümölcsökkel is, mint a kiwi, a mangó vagy az ananász, amelyek meglepően jól nőködnek lekvárként.

A hazai gyümölcsök között a hideg hónapokban abszolút vezet a birsalma, amiből sajtot, lekvárt és üdítőt is lehet készíteni, de ilyenkor érik a naspolya is. A legnemesebb szezonális gyümölcseink közé soroljuk továbbá a szelídgesztenyét, amiből sűrű, krémes lekvárt készíthetünk, emellett érdemes a hazai erdőkön, mezőkön is szétnéznünk, hiszen nincs is egészségesebb a dércsípte kökénynél, a szíverősítő galagonyánál vagy a szezon immunerősítő csipkebogyójánál, amiből literszámra gyárthatjuk a szörpöt.

A részletes recepteket, illetve a mazsolás-csokis lekvár receptjét, pedig itt találod meg.