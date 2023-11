Felfedte magát a magyar lottómilliárdos: egy fillért se szabad adni senkinek, erre is gondolni kell

15 hete halmozódik az Ötöslottó Jackpotja. A szerencsés, ha ma esete kihúznák a számait, 2,76 milliárd forintot nyerne. Ha viszont ez megtörténne, akkor sem szabadna hátradőlni. Először is 90 napja van a nyertesnek jelentkeznie a nyereményéért, másodszor pedig ekkora pénzzel tudni kell bánni. Ha valaki elherdálja, rossz befektetéseket tesz, hamar elfogyhat a pénz. Nem árt tehát észnél lenni, és jó befektetések után nézni. Mutatjuk, hogyan vélekedtek az elmúlt évek Ötöslottó milliárdosai, hogyan álltak a hirtelen jött gazdagsághoz.

Közel négy hónapja nem született telitalálatos szelvény Magyarország legnépszerűbb lottójátékán, az Ötöslottón. Éppen ezért a megnyerhető összeg most már óriási magaslatokban jár, ha egy szerencsés most szombaton elvinné, ő 2,76 milliárd forintot nyerne. Érdemes megjegyezni, hogy az Ötöslottón az átlagos halmozódás 13 hét, így a jelenlegi 15 hetes várakozás még nem számít kiugróan nagynak. Már csak azért sem, mert az eddigi leghosszabb telitalálatmentes időszak pedig 38 hét volt, ami után, 2020. 13. játékhetében egy szerencsés játékos 6 431 516 010 forintot vihetett haza.

Ezzel együtt az Ötöslottón legutóbb 2023. július 29-én született telitalálatos, a szerencsés egyszemélyben több mint 481 millió forintnak örülhetett. Az eltelt idő alatt összesen 342 nyertes vitt haza milliós nyereményt, köztük 31-en pedig négymillió forintot is meghaladó nyereményre válthatták négytalálatosukat. Ki kell ugyanakkor emelni, bármennyit is nyernek az egyszeri szerencsevadász, egyáltalán nem dőlhet hátra.

Egy esetleges leendő milliárdosnak ugyanis 90 nap áll rendelkezésre, hogy jelentkezzen nyereményéért az úgynevezett nagynyertes vonalon, amely a www.szerencsejatek.hu oldalon és az értékesítőhelyeken is megtalálható. A telefonon történő jelentkezés során a lottótársaság feddhetetlen munkatársának az elsődleges feladata az, hogy a szelvényen lévő információk alapján meggyőződjön arról, valóban a nyertes van a vonal túloldalán.

Ezután kerülhet sor a személyes találkozásra, melynek keretében leadásra kerül az eredeti szelvény, és megvizsgálják annak érvényességét. Amennyiben a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődhet a kifizetési eljárás. A nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik. Miután ez is megvan, akkor sem szabad azonban hátradőlni. Számtalan, akár magyar példa is mutatja ugyanis, mekkora galibákat okozhat egy milliárdos nyeremény is. Arról nem is beszélve, bár sokan gondolnák, hogy lehetetlen, mégis nagyon könnyen el tudnak úszni igencsak nagy vagyonok is.

Lottómilliárdok sötét múltja

Sokan nem tudják, de miután a játékszervező beazonosította a nyertest, és megegyeztek a nyeremény kiutalásának módjáról, a Szerencsejáték Zrt. felajánlja a szerencsés játékosnak, hogy töltse ki az úgynvezett "Nagynyertes kérdőívet". Sokan nem tudják, ez az a rövid interjú, melyet a nyeremény átvételekor, a legnagyobb titokban készítenek a telitalálatos szelvény tulajdonosával.

A Nagynyertes kérdőív kitöltése természetesen önkéntes, és sokan nem válaszolnak, vagy csak röviden felelnek a kérdésekre. Az elmúlt években azonban számos olyan személy is akadt, aki „megszólalt”. Az alábbiakban néhány érdekes nyilatkozatot gyűjtöttünk össze közülük. Bár általában minden nagynyertes kitöltheti az anonim kérdőívet, beleértve a hatos lottó vagy Skandináv lottó nyerteseit is, most kizárólag azok közül válogattunk, akik az Ötöslottón nyerték meg a jackpotot.

A családnak nyista pénz

2013 38. hetében egyetlen szerencsés játékos elnyerte az Ötöslottón a 3 087 029 290 forintos főnyereményt. Kiderült róla, hogy saját számokkal játszott, és a szelvényét valahol Kelet-Magyarországon adta fel. A nagynyertes a kérdőívben elmondta, hogy családtagjai már tisztában vannak a szerencséjével, ugyanakkor csak szükség szerint tervezi, hogy megosztana-e bármennyit is valakivel a hatalmas nyereményéből.

Bár van néhány terve, még nem döntötte el, pontosan mire fogja költeni a pénzt. Elmondása szerint először jótékony célra fogja fordítani, de csak személyes meggyőződése alapján. Emellett fontolgatja továbbképzés és önfejlesztés lehetőségét is. Még arról is beszélt, hogy nem tervezi felmondani a munkahelyén.

A nagynyertes jelezte azt is, hogy nem csak Magyarországot nem hagyja el, de még a jelenlegi lakhelyéről sem kíván elköltözni. Bár bízik abban, hogy a hatalmas nyeremény nem változtatja meg szoros kapcsolatait, aggódik azért, hogy a személyisége negatív irányba változhat, és fél attól is, hogy más ember lesz belőle.

"Azt hiszem, minden erőmmel azon leszek, hogy ne változzam, vagy csak pozitív irányba" - mondta, majd hozzátette, hogy félelmei ellenére azért pszichológust nem vonna be a történtek feldolgozásába.

Alig hitte

2014. március 15-én egy szerencsés játékos 3 054 187 380 forintot nyert az Ötöslottón. A Nagynyertes kérdőív szerint a játékos családjával együtt játszott. Amikor ellenőrizte a szelvényt, elmondása szerint alig akarta elhinni, hogy valóban nyert, és ez a sokkoló, letaglózó élmény napokig vele maradt. Többször is leellenőrizte például a szelvényt, mire elhitte, valóban ő a nyertes. A szerencsés megemlítette azt is, tervei között szerepel a családtagok megajándékozása a nyereményből.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy valószínűleg pénzügyi szakember segítségét kéri majd, de úgy véli, pszichológus segítségére nincs szüksége, mivel saját maga is fel tudja dolgozni ezt az élményt. Pénzügyi helyzetéről csak annyit árult el, hogy átlagos életet élt, és munkáját a nyeremény ellenére is megtartaná, valamint nem tervez elköltözni jelenlegi lakóhelyéről.

Nélkülözésből a milliárdokba

2015. május 30-án egy szerencsés játékos 5 049 127 895 forintot nyert az Ötöslottón. A nyertes nem járult hozzá ahhoz, hogy a játékszervező nyilvánosságra hozza az élőhelyét és a szelvény feladásának helyszínét, azonban a kitöltött kérdőív számos érdekes részletet tartalmazott. A nyertes elmondta, hogy jelenlegi jövedelmi helyzete csak éppen elegendő a megélhetésre. Amikor megkérdezték, hogy mire költi majd először a nyereményt, humorosan válaszolta, hogy egy másik lottószelvényre.

A játékos elmesélte, hogy évek óta rendszeresen játszik lottóval, és mindig hitt a szerencséjében. A nyertes egyedül játszotta meg a szelvényt, és elmondása szerint nem hisz különleges stratégiákban, de van egy személyes babonája: mindig hármat toppant az ajtó előtt, mielőtt belép a lottózóba. Az újdonsült milliárdos elárulta azt is, a Szerencse Szombat élő adása közben tudta meg, hogy ő a nyertes, és bevallotta, első reakciója az ijedtség volt.

A jövőbeli terveit nem részletezte, de elmondta, hogy nem tervezi elhagyni az országot, és továbbra is megtartaná jelenlegi munkahelyét. Bár nem akarja megváltoztatni az életmódját, tervezi, hogy elköltözik jelenlegi lakhelyéről. A pénzt befektetné, és szakértő pénzügyi tanácsot is kérne a legoptimálisabb és legbiztonságosabb befektetéshez. Bízunk benne, hogy így is tett, és mai napig is élvezi szerencséje pénzét.

Fővárosi milliárdos

2020. december 19-én egy hazai játékos 3,959 milliárd forintot nyert az Ötöslottón, és szívesen megosztotta tapasztalatait a Szerencsejáték Zrt. nagynyertesek számára készült anonim kérdőívben. A válaszaiból megtudtuk, hogy korábban még soha nem nyert ilyen magas összeget, és hol önállóan, hol pedig barátaival együtt játszik.

A játékos elárulta, hogy teljes egészében ő rendelkezik a nyereménnyel, és a szelvényt Budapesten adta fel. Személyes kapcsolat fűzi a kiválasztott számokhoz, hiszen azok tartalmazzák hozzátartozóinak születési dátumait és fontos életeseményeik időpontjait. Emiatt mindig ugyanazt az 5 számot választja.

Az interneten értesült a nyereményről, és bevallotta, az örömtől és meglepettségtől sokáig nem találta a szavakat. A jó hírt elsőként a közeli családjával közölte, akikkel tervezte is a nyeremény megosztását. A nyertes azzal számolt, az élete nem fog drasztikusan megváltozni, de azzal tisztában volt, hogy a körülményei igen. A nyereménye felhasználásáról annyit mondott, elsőként konyhai eszközökre és berendezésekre költ, később pedig tervezi új ingatlan és gépjármű vásárlását is. Ezen felül azért a hosszabb távú befektetéseket is fontolóra akarja venni, és számít szakértői tanácsadásra is. Annak a kérdésre, hogy folytatja-e a lottózást, igenlő választ adott, ugyanakkor jelezte, hogy egy kis szünetet tervez a játékban.

A nagy pénzzel óvatosan kell bánni

Mint ismeretes, 2013-ban Andraschek László és felesége Anikó gyakorlatilag hajléktalanként nyertek a Skandináv lottón. 2018-ban megkereste őket a Blikk, akiknek elmondták, Andraschek László alkoholproblémákkal küzdött, mikor nyertek, de 2015 óta nem iszik. A házaspár a pénz főleg lakásokba és bolthelyiségekbe fektette, azok bérbeadásából tettek szert passzív jövedelemre.

A korábban hajléktalan nyertesek a jövőbeli nyerteseknek azt tanácsolják, befektetni mindenképp megéri. De azt, hogy mindez kinek, hogy sikerül, azt csak az idő igazolja. Azt is tanácsolják, hogy olyannal foglalkozzunk, amihez értünk is, de az biztos, hogy az ingatlan jó befektetés. Andraschek Anikó azt is elmondta korábban, nehéz teher a nyeremény, hiszen mindenkinek nem lehet segíteni. Még az összes szerettünknek sem. Sokan ráadásul ilyenkor érdekből keresik fel a nyertest, a bakancslista készítésével viszont nem lehet mellélőni – vélekedett.