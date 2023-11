Megszólalt az azonnali hatállyal kirúgott tévéslegenda: ebből fog élni a képernyő után

Elárulta, mihez kezd az ATV-től nemrég azonnali hatállyal kirúgott Gajdos Tamás. A műsorvezető ellen a hétvégén indított fegyelmi eljárást a csatornája, miután a műsorvezető nem jelent meg időre a munkahelyén.

"Elég friss még a történet, alig több mint 24 órával a történtek után, ezernyi saját projekt ötlete merült már fel, de sok megkeresés is érkezett, illetve az ATV külső gyártású produkcióiban továbbra is rész veszek majd. Ha egy kapu bezárul, kinyílik egy új, mindig keresni kell az új utakat. Nem hátrafelé nézek, hanem előre!" – mondta el a Mandinernek Gajdos Tamás, akiről a napokban megírtuk: a műsorvezető ellen a hétvégén indított azonnali hatállyal fegyelmi eljárást az ATV, miután Gajdos nem jelent meg az ATV Híradó stúdiójában. A csatorna etikai kódexe alapján a műsorvezetőknek az adás kezdete előtt egy órával már az épületben kell tartózkodniuk. Egy nyáron történt esetben Rónai Egonnak kellett beugrania a műsorvezető helyett, mert akkor sem jelent meg a munkahelyén.

A jövőjéről Gajdos a hetilapnak elmondta: élő sporteseményeken, céges rendezvényeken és konferenciákon továbbra is moderátorként fog tevékenykedni, ezek mellett pedig széles kitekintésben, más platformokon is igyekszik majd megjelenni.

A saját projektjeimre is több időm marad, ezeket nagyobb elánnal, tágabb nyilvánosság előtt is szeretném majd csinálni: akár az autózás, a szórakoztatóipar vagy az egészséges életmód témakörében. Utóbbit szűkebb körben – a saját Facebook-oldalamon – már eddig is csináltam: egyfajta, az egészséges életmóddal kapcsolatos információ megosztásra, a 20 ezer követőm motiválásra törekedtem e témában. Ezeknek a projekteknek java-része kidolgozás alatt áll, megindultak a tárgyalások, meglátjuk, miket tudok majd megvalósítani belőle

– sorolta terveit a volt műsorvezető.