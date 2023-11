Senki nem találná ki, melyik tévéműsort bámulta a legtöbb magyar 2022-ben: azért ez nem semmi

Biró Attila Link a vágólapra másolva

Magyarországon évek óta csökken a tévézési hajlandóság, de az emberek rádiót is egyre kevesebben hallgatnak. Mindez azért van, mert a fiatalok szinte már kizárólag csak az online térben fogyasztanak tartalmat, a tévét és a rádiót is streamingre cserélték. Ezzel együtt a tévépiacot most már évek óta a TV2 vezeti az RTL előtt, viszont a tavalyi év legnézettebb tévéműsora egy sport esemény, a 2022-es foci vb döntő mérkőzése volt. A rádiózást világában a Retro Rádió rádió vezet utcahosszak, érdekesség azonban, hogy a fiatalok által Spotifyon a legtöbbet hallgatott számokat a rádiók alig vagy egyáltalán nem is játsszák.

Bár Magyarországon a tévénézők aránya mintegy 10 százalékpontot esett az elmúlt tíz év során, a televízió továbbra is fontos szerepet játszik az emberek életében. Egy átlagos napon ugyanis a 4 évnél idősebb hazai lakosság mintegy háromnegyede szokott tévézni, átlagosan napi 289 percet, azaz majdnem 5 órát – derült ki az NMHH friss, 2023-as médiapiaci elemzéséből. Azt is látni ugyanakkor, hogy a 13-17 és a 18-29 évesek esetében a napi tévézésre fordított idő ennek ma már a felét sem éri el itthon. Előbbi esetében ez napi 133, utóbbi esetében 144 perc. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az adatok azt mutatják, hogy a fiatalok esetében a televíziózás látványos visszaesése 13 éves kör körül következik be, amikor a 4-12 évesek körében kedves gyerekcsatornák átadják a helyüket az online térnek. Ez pedig a legtöbb esetben végleges átállással is jár. A jelentés ezzel párhuzamosan elmondja azt is, hogy a rádióhallgatásban lényegében azonos trendek figyelhetők meg Magyarországon. 2022-ben naponta mintegy 5,2 millióan, hetente legalább egyszer pedig 7,5 millióan hallgattak rádiót. És bár ez mérsékelt csökkenés az előző évekhez képest, addig a fiatalabbak esetében már nagyon erőteljes a visszaesés. A 15 és 19 év közöttiek 2022-ben napi szinten mintegy 64 százalékkal kevesebb időt töltöttek rádiózással, mint négy évvel korábban, míg a 20-29 évesek harmadával rádióztak kevesebbet naponta 2022-ben, mint 2019-ben. A friss jelentésből kiderült az is, hogy a hagyományos rádiók az online rádiókkal, zenei streamingszolgáltatásokkal és podcastokkal versenyeznek leginkább. A NMHH adatai szerint 2022-ben a netező 16 év feletti lakosság körében a hagyományos rádiózást már megelőzi a videómegosztó-platformokon keresztül történő zenefogyasztás. Ezzel párhuzamosan a podcasthallgatás Magyarországon 2022-ben dinamikusan nőtt (igaz, alacsony bázisról), ugyanis 2022-ben már 50 százalékkal többen hallgattak podcastokat legalább napi fél órában, mint 2021-ben. Mit nézünk a tévében? A legfontosabb általános megállapítások után rátérünk arra, mégis mit néztek, hallgattak legtöbbet a magyarok 2022-ben. Ha tévéről beszélünk, fontos kiemelni, hogy 2022. IV. negyedévében 640 televíziós csatorna működött Magyarországon. Ebből az NMHH adatai szerint magyar joghatóság alatt 341 médiaszolgáltatás üzemelt. A két legnagyobb versenyző a piacon a TV2 Csoport és az RTL Magyarország volt. Előbbi árbevétele 47,8 milliárd, utóbbié 47,2 milliárd forint volt. Igaz, a TV2 összesen 14, míg az RTL csupán 8 csatornával van jelen a tévékben. És hogy kik ülnek leginkább a készülékek előtt? A legintenzívebb televíziózók hagyományosan az egyedül élők (449 perc), illetve a 60 évnél idősebbek (444 perc), míg a legpasszívabbak a 14 év alatti gyermekeket nevelő háztartások tagjai, valamint a 30 év alatti fiatalok. Nemek szerint bontásban 2022-ben is a nők, iskolai végzettség alapján a kevésbé képzettek, településtípus szerint pedig a kisvárosokban élők számítottak az aktívabb tévénézők közé. A legtöbbet nézett csatornák, műsorok A jelentés közlése szerint a TV2 tovább tudta növelni 2018-ban megszerzett előnyét, műsorait minden egyes percben átlagosan csaknem 200 ezer néző követte. Ezzel szemben az RTL csatorna nézettsége az elmúlt öt évben folyamatosan, 2022-ben pedig drasztikusan, több mint 10 százalékkal csökkent. A piacvezetőket pedig jelentős lemaradással, 50 ezer feletti átlagos nézőszámmal három csatorna követte. A kissé növekvő nézettségű ATV, az ingadozó nézettségű M1 és a 2017 óta folyamatosan csökkenő Duna TV. Érdekesség például az m4 Sport ingadozó nézőszáma is, amit jelentősen igazából csak a nemzetközi tornák éveiben néznek, például foci EB, VB. Ezt pedig látjuk a diagramon is. 2022 lenézettebb műsora ugyanis a 2022-es foci vb döntője volt, míg a második helyen a TV2 Sztárban sztár leszek műsora, a harmadik helyre pedig az RTL X-Faktora navigálta magát. Ahogy látjuk, a top10-ben egyértelmű a TV2 fölénye, 6 műsor innen származik, míg az RTL-től csak kettő. A két nagy csatornán és a foci vébén kívül még a Duna tudott egy műsort, ami befért a top10-be, ez pedig egy tűzijáték közvetítés volt. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Mit hallgatunk a rádióban? Az adatok szerint a hazai rádiós médiakínálatban 2022-ben 42 körzeti, 103 helyi és 14 kisközösségi rádiós médiaszolgáltatás szerepelt. Közülük Budapesten 20, vármegyeszékhelyeken 70, egyéb településeken pedig 69 működött. A jelentésből kiderült az is, hogy az árbevétel szerinti öt legnagyobb rádiós műsorszolgáltató 2022-ben átlagosan 3,5 százalékkal kevesebb éves nettó árbevételt realizált az előző évhez viszonyítva. A 2022-es évről szóló beszámoló hírt adott arról is, hogy a rádiózással töltött idő a fiatalabb korcsoportok esetében csökkent a legnagyobb mértékben. A legerőteljesebb visszaesés a 15-19 év közöttieknél következett be, ők 2022-ben napi szinten alig harmadannyi időt (28 vs. 83 perc) töltöttek rádiózással, mint négy évvel korábban. Az 50 év felettiek esetében viszont csak csekély csökkenés történt, mértéke egy korosztály esetében sem érte el a 10 százalékot, sőt a 60-69 évesek körében enyhe (3%) növekedést lehetett megfigyelni. A rádiók versenyét utcahosszal nyerte a Retro Rádió, aminek napi napi elérése több mint 1,7 millió ember. Második helyen a Rádió 1 futott be 1,2 milliós napi eléréssel, míg a dobogó harmadik fokát, szintén 1 millió fölötti eléréssel a Kossuth Rádió foglalta el. Ettől már jócskán elmaradva a Petőfi Rádió következett, amit jelentős leszakadással követtek a többiek, sorrendben a Best FM, Sláger FM, Dankó, Bartók, Karc FM és a Jazzy Rádió. Spotify vs. rádió Sokat mondó adat a jelentésből, és egyben sokat árul el a magyar fiatalok zenehallgatási szokásairól is, hogy a Spotify legnépszerűbb magyar zeneszámai a legtöbb esetben köszönő viszonyban sincsenek a rádiós lejátszások számával. Az eltérések pedig kifejezetten brutálisak. Van olyan dal, amit Spotifyon több milliószor hallgattak meg, ezzel a szemben a rádiókban egyszer sem, vagy esetleg csak párszor játszották le. A listán jól látszik, hogy míg Spotifyon a különböző dalokat súlyos milliónyian hallgatják, addig a rádiók ezeket alig játsszák. A 10 legtöbbet streamelt dal közül csak 5 olyan van, ami megugrotta az 1000-es lejátszást a rádiókban, ezek közül Valmar Úristen dala a 10 ezret is megtudta, míg másik daluk az 5 ezret. De Azahriah és DESH Mind1 című produkciója már csak 3000-et tudott. Ezzel szemben szintén a páros Miafasz című dalát egyszer sem játszották a rádiók, de Ekhoe Costa Rica című dalát is csak kétszer, miközben Spotifyon több mint 4 milliószor hallgatták.

