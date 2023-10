Tízmilliókat érnek ezek a Zsolnay porcelánok: itt a bizonyíték, a te vitrinedben is lapulhat egy

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hatalmas érdeklődés mellett tartotta meg a Virág Judit Galéria a világ harmadik tematikus Zsolnay-aukcióját - olvasható a közleményükben. Az árverés radikálisan átrendezte a nemzetközi és a magyar Zsolnay-piac árait, amelyek egyetlen nap alatt több, mint 100 százalékkal növekedtek. Amerikából, Európából és Ázsiából is érkeztek licitek a kivételes magyar műtárgyakra.Két Zsolnay kerámiát is 28 millió forintért ütött le Kelen Anna aukcióvezető - egy díszmadaras óriáskaspóért és egy különleges szépségű, ritka virágtartó edényért fizettek ennyit. A 100 ezer dollárhoz közelítő vételárak abszolút rekordnak számítanak a piacon. A pergő ritmusú árverésen számos tétel kelt el 10 millió forint feletti áron is.

A harmadik jelentős, tematikus Zsolnay-aukciójára került sor szerdán a Kongresszusi Központban, melyen 68 világszínvonalú műtárgy került kalapács alá. Legutóbb ilyen árverés öt évvel ezelőtt történt, 2018-ban is a Virág Judit Galéria szervezésében. Az eladásra kínált műtárgyak a Zsolnay gyár kivételes termékei, többségüket világkiállításokra tervezték, ezért tömeggyártásba soha nem kerültek. Egyedi darabok, vagy mindössze néhány példány létezik belőlük. A múzeumi rangú kerámiák nagy része a Zsolnay szecessziós korszakából származik - ezek a gyűjtők legkeresettebb célpontjai. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Komoly érdeklődés övezte az aukciót, amelyen sok esetben licitháború bontakozott ki. Az aukció talán legjobban várt tétele a 6,5 millió forintért elkelt kígyós asztaldísz volt, amely olyan ritka, hogy eddig csak kevesen láthatták. Az asztaldísz feltehetően Sikorski Tádé munkája, a lengyel származású mérnök Zsolnay Júlia férje volt

Hatalmas licitháború bontakozott ki az kígyót zsákmányoló keselyűt ábrázoló különleges kerámiáért, amelyet végül 16 millió forintért ütött le a kalapács. Az 1901-ből származó szecessziós műtárgyból mindössze három darab ismert – mindegyikük Olaszországból került elő.

Egy kivételes szépségű, 1909-ből származó papagájos váza 4,4 millió forintos kikiáltási áron került a vásárlók elé, végül 15 millió forintért kelt el.

A Zsolnay gyár által is „prima vistának”, vagyis kifogástalanul kivitelezett tárgynak tartott sellős névjegykártyatartó tál is hihetetlen emelkedést produkált: 3 millió forintos kikiáltási árról indulva 15 millió forintot fizettek érte.

Az aukció egyik sztárja egy óriás perzsa váza volt, amelynek egyetlen hazai gyűjteményben sem ismert párdarabja. A 3 millió forintról induló váza végül 8 millió forintnál állt meg.

Kelen Anna árverésvezető kalapácsa 28 millió forintnál csapott le a rendkívül ritka díszmadaras óriás kaspó esetében. Szerencsés a vásárló, hiszen olykor évtizedek is eltelnek úgy, hogy nem tűnik fel hasonló darab a piacon.

Az aukció másik legdrágább műtárgya egy elefántfejekkel és trópusi tájjal díszített virágtartó edény volt, amely 5 millió forintos kikiáltási árról indulva egészen 28 millió forintig menetelt. „A harmadik aukciónk elképesztő sikerrel zárult, mától a nevünkhöz kapcsolódnak a világ legdrágább Zsolnay kerámiai” - mondta el Törő István, a Virág Judit Galéria társtulajdonosa. EZ IS ÉRDEKELHET Ezek a Zsolnay ritkaságok érnek súlyos milliókat: bármelyik magyar vitrinében ott lapulhat egy? "A mai antik piacon, a szecessziós kerámia faktorban a Zsolnay a legkiemelkedőbb, a legdrágább." „Százhetven év is eltelt azóta, hogy egyik-másik műalkotás kikerült a Zsolnay-gyárból, azóta pedig folyamatosan és meredeken nő az értékük és az áruk. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ma ez a világ egyik legkeresettebb kerámia brandje, olyan hungarikum, amelyet minden kontinensen tisztelnek, szeretnek és gyűjtenek. Büszkék vagyunk arra, hogy Virág Judit Galéria neve összeforrott a Zsolnayval, az elmúlt negyed évszázadban sokat dolgoztunk mi is azért, hogy ezek a kivételes műtárgyak elfoglalják méltó helyüket a műgyűjtők körében” - tette hozzá Törő István.

