Mi folyik itt? A reptéren lekapcsolták Arnold Schwarzeneggert - ez volt a bűne

Feltartóztatták Arnold Schwarzeneggert a müncheni repülőtéren szerdán, mert nem jelentett be egy luxusórát, amit jótékonysági árverésre vitt volna az országba. Az óra az Audemars Piguet, egy tekintélyes svájci óragyártó egyedi darabja volt.

Arnold Schwarzeneggert szerdán rövid időre feltartóztatták a vámosok a müncheni repülőtéren, miután a Terminátor sztárja állítólag nem jelentett be egy 26 000 eurós (22 000 font) Audemars Piguet órát, amelyet a klímaválsággal foglalkozó jótékonysági szervezetének támogatására rendezett árverésen akart eladni. A 76 éves osztrák származású színészt és Kalifornia egykori kormányzóját Los Angelesből érkezve mintegy három órán át tartóztatták fel a repülőtéren.

Schwarzeneggert félreállították a tisztviselők, akik átkutatták a poggyászát, és megtalálták az órát, amelyet a színész állítólag nem jelentett be az érkezési vámlapján. A müncheni fő vámhivatal szóvivője elmondta:

Adóügyi büntetőeljárást kezdeményeztünk. Az órát be kellett volna jelenteni, mivel importárukról van szó.

Schwarzenegger elmondta, hogy megpróbálta elmondani a tisztviselőknek, hogy az órát a Schwarzenegger Clima Kezdeményezésének adományozza, és csütörtök este az osztrák Kitzbühel síparadicsomban tartandó eseményen árverésre bocsátják. "Ez az a probléma, amitől Németország szenved. Már nem látja a fától az erdőt" - mondta. A fogva tartási eseményt követően Schwarzenegger szóvivője a Page Sixnek nyilatkozva kifejtette, hogy nem kérték fel semmilyen nyilatkozat kitöltésére, hanem minden kérdésre őszintén válaszolt. A helyzetet "tévedések komédiájának" nevezték."

A hatóságok 35 ezer eurót róttak ki Schwarzeneggerre, amelyből 4000 euró adó és 5000 euró büntetés. A színész állítólag felajánlotta, hogy hitelkártyával fizeti ki a díjat, de a német vámszabályok szerint a díj felét készpénzben kell kifizetni. A vámosok állítólag elkísérték Schwarzeneggert egy bankba, hogy készpénzt vegyen fel, mielőtt tovább utazhatott volna.

Végül annak ellenére, hogy az óra személyes tulajdona, Schwarzenegger beleegyezett, hogy előre kifizeti az esetleges adókat. A hitelkártyás fizetés feldolgozásával azonban technikai nehézségek adódtak. Bankba ment készpénzfelvételre, de újabb akadályba ütközött, mivel több pénzre volt szüksége, mint amennyi rendelkezésre állt, és a bank zárva volt. Egy képviselője a Page Sixnek arról beszélt, hogy Schwarzenegger kezdetben nyugodtan viselkedett, amíg az eljárási késedelmek frusztrálóvá nem váltak.

Schwarzeneggert természetesen elengedték, és január 18-án elárverezi az óráját jótékonysági célokra, többek között amerikai iskolán kívüli programok és globális környezetvédelmi erőfeszítések javára.

Tekintélyes óragyűjtemény

Egyébként a 76 éves színésznek egy saját eklektikus órakollekciója van, amelyben a Rolex és a Patek Philippe, valamint az Audemars Piguet Royal Oak szériája is megtalálható. Az IFL Watches kiemelte, hogy gyűjteménye tükrözi egyedi személyiségét. Az IFL Watches a legértékesebb tulajdonai között van a Jacob and Co. Napoleon Quadra Tourbillon, amely 600 000 dollárba kerül, és világszerte mindössze 18 darabra van limitálva.

A Schwarzenegger gyűjteményében található még egy Laco Watch Pilot Original Friedrichshafen 1.231,14 dollár értékű órája, valamint olyan nagy értékű darabok, mint a Panerai Radiomir PAM00341 Special Edition "Egiziano" és az U-BOAT U-1942 30.000, illetve 40.000 dolláros áron. Az órák között szerepel egy Laco Watch Pilot Original Friedrichshafen, amelynek értéke 1.231,14 dollár. Egy különösen ritka darab az Audemars Piguet Royal Oak Offshore "Arnold Schwarzenegger The Legacy" 26378IO, amely az ő tiszteletére készült gravírozással van ellátva.

(Címlapkép: Christian Bruna, MTI/MTVA)