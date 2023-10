Hatalmas bejelentést tett Ördög Nóra: beindult a biznisz, az egész országot letarolják

Szintet lépett Ördög Nóra és a Helia-D közös sminkmárkája. A NORA Beauty termékeivel októbertől országszerte 90 hazai Rossmann üzletben találkozhatnak az érdeklődők. A márka egy évvel ezelőtt még kis tálcán, majd ideiglenes displayen, most pedig már valódi sminkállvánnyal a legnagyobb kozmetikai márkák között, teljes termékpalettával várja a vásárlókat. A márka kínálatában több újdonsággal is találkozhatnak az érdeklődők: az otthoni köröm-lakkzselé kollekcióval és a NORA szem duo pennel bővült a szortiment.

Októbertől újabb harminc Rossmann üzlet polcain váltak elérhetővé Ördög Nóra és a Helia-D közös sminkkollekciójának termékei. Ennek köszönhetően országszerte, immár 90 drogériában található meg a márka teljes kínálata, így minden vásárló könnyedén megtalálhatja a keresett termékeket és a saját színtípusának megfelelő árnyalatokat.

A NORA Beauty sikerre vitte, ami minden dekorkozmetikai márka álma

„A kezdetektől hittünk a NORA Beauty sikerében, viszont számunkra is elképesztő, hogy mindössze egy év alatt sikerült elérni, ami a legtöbb dekorkozmetikai márka álma. Bízom benne, hogy a jövőben is hasonlóan szép eredményeket tudunk elérni a márka életében”

– emelte ki Budaházy Péter, a Helia-D tulajdonos-ügyvezető igazgatója.

A márka nagyjából egy évvel ezelőtt még csak kis tálcákon jelent meg a Rossmann üzleteiben, ezt követően ideiglenes display állványokon találkozhattunk velük, idén októbertől pedig már a legnagyobb sminkmárkák között kapott állandó helyet.

„Rendkívül büszkék vagyunk rá, hogy a Rossmann üzletekben végre egy magyar márka is képviselteti magát a legnagyobb sminkmárkák között, egy állandó dekorkozmetikai sminkállvánnyal”

– tette hozzá Flórián László, a Rossmann ügyvezető igazgatója.

A lépés azért is különösen innovatív, mert Magyarországon korábban még nem gyártottak hasonló dekorkozmetikai állványt – általában véve ez az egyik legnagyobb gátja annak, hogy új márkák erre a piacra lépjenek – ráadásul ez a márka és a Rossmann közös fejlesztésű eszköze, amin QR kóddal könnyen elérhető tartalmak is megtalálhatóak a termékekről. Az állvány közepén található bemutató rész kidolgozása is kiemelkedik a többi dekorkozmetikai állvány központi részétől.

Egyszerű és praktikus megoldások

Szintén októbertől a márka kínálatába két új termék is bekerült: az egyik egy szemhéjpúder applikátor duo, a másik újdonság a márka életében az otthoni köröm-lakkzselé kollekció.

„Nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire odavagyok az okos és kompakt megoldásokért. Minden új termék megálmodásakor kiemelt figyelmet fordítunk ezekre a jellemzőkre.

– emelte ki Ördög Nóra, a NORA Beauty márka alapító-tulajdonosa. A NORA Beauty termékek a hétköznapi nőknek készülnek, hogy akár néhány perc ráfordított idővel magabiztosabbnak érezhessék magukat a rohanó mindennapokban.