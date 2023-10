Ádáz harcban az RTL és a TV2: újabb kedvelt sikerműsorok térhetnek vissza a képernyőkre?

Az első októberi héten az RTL három, a TV2 négy estét nyert meg a reklámok szempontjából kiemelt célcsoportban. Élesebb verseny a két csatorna közötti különbségen is.

Ádáz nézettségi harc folyik az RTL és a TV2 között, amelyben az utóbbi hetekben a TV2 kerekedett felül a Telex összesítése szerint. Októberben az RTL bedobta a Nyerő párost, és azzal is átalakult a kép, hogy a The Voice-ból és a TV2-s Sztárban sztár leszek!-ből is érkezett adás szombat és vasárnap este is. Az első ilyen héten egyértelműen az látszott, hogy a párkapcsolati reality felhúzta az RTL-t, hétköznapokon rendre verte a TV2-n futó Séfek séfét.

Az első októberi héten az RTL három, a TV2 négy estét nyert meg a reklámok szempontjából kiemelt célcsoportban. Élesebb verseny a két csatorna közötti különbségen is, ami 3 százalék alá csökkent a korábbi ötről. Tavaly az RTL az esték 63 százalékát nyerte meg főműsoridőben, 2023. október elején épp fordított helyzet, a TV2 vitte eddig az idei esték 66 százalékát.

Jövőre viszont óriási aduász jön az RTL-re, hiszen 2024 őszétől az RTL Magyarország lineáris és digitális felületei közvetítik a futball Bajnokok Ligája (BL) izgalmasabb meccseit. Ugyanakkor azt még nem tudni, hogy a közvetítők között lehet-e a főcsatorna RTL is, ugyanakkor beszédes, hogy szeptemberben a Napoli–Real Madrid-csoportmeccs az M4-en 8,4 százalékos közönségarányt hozott, ami elég combosnak számít.