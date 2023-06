Meglépte a Netflix, amitől mindenki tartott: a teljes streaming piac átalakulása jöhet

Régóta lehetett már hallani arról, hogy a Netflix szigorítani fogja a jelszómegosztás lehetőségét. A jelek szerint pedig ez meg is történt és a Netflixnek bejöttek a számítása: a kezdeti felháborodással ellentétben egyre csak nő a feliratkozószámuk.

Régóta pletykálták már, hogy a Netflix végleg be akarja szüntetni azt a lehetőséget, hogy másokkal is megosszuk a jelszavunkat, ezzel spórolva párezer forintot. Néhány hónapja pedig el is kezdődött a szigorítás, ami miatt Magyarországon az előfizetési díj mellett 990 forintért havonta tudják tovább használni a profilok az előfizetést – írja a 24.hu.

A hír bejelentésekor hatalmas volt a felháborodás a fogyasztók részéről, de a jelek szerint a vállalat jól kalkulált a tiltás bevezetésekor. A TechCrunch információi szerint ugyanis a cég új jelentése szerint a Netflix néhány nappal azután, hogy megkezdte a jelszómegosztás visszaszorítását, azaz május 26-án és 27-én közel 100 ezer napi regisztrációt szerzett. Mindemellett a felmérésből az is kiderült, hogy mindezzel párhuzamosan a streaming szolgáltatás napi átlagos regisztrációs száma 73 ezer ember volt, ami egy 102 százalékos emelkedés a korábbi 60 napos átlaghoz képest.

Ez pedig meghaladta a covid-lezárások alatti Netflix-regisztrációk számát.