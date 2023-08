Szeptemberi csúcspremierekkel támad a Disney+: mindenki ezekre kíváncsi

Bejelentette a Disney+, hogy milyen filmek és sorozatok érkeznek hozzájuk szeptemberben. A streaming oldal ráadásul augusztus 25-én, a hercegnők világnapja alkalmából különleges meglepetésekkel készük.

Újabb hónap, újabb streaming premierek: érkezik szeptemberben többek között a Disney+-ra az Én vagyok Groot második évada, folytatódik a Kardashian család valóságshowja, illetve végre bárki megnézheti A kis hableány élőszereplős változatát is. Ezen kívül a streaming szolgáltató egy különleges meglepetéssel készül augusztus 25-én, a hercegnők világnapja alkalmából.

Hamupipőke (augusztus 25.)

A Disney+ augusztus 25-én, a Hercegnők Világhete keretében, a Walt Disney Animációs Stúdió százéves jubileuma és a folyamatban lévő Disney100 ünnepség alkalmából bemutatja Walt Disney 1950-es animációs klasszikusának, a Hamupipőke (Cinderella) lenyűgözően felújított változatát.

Én vagyok Groot 2. évad (szeptember 6.)

Az Én vagyok Groot (I Am Groot) 2. évada öt saját gyártású rövidfilmmel érkezik, amelyek főszereplője Baby Groot, mindenki kedvenc facsemetéje, de mellette számos új és szokatlan karaktert is megismerhetünk majd. A sorozat második évada is Baby Groot körül forog, amelyben a csillagok között felnövő - és bajba kerülő - gyerek mindennapjait követhetjük nyomon.

The Kardashians 4. évad (szeptember 28.)

A mindenki által ismert család, egy vadonatúj évaddal jelentkezik: Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall és Kylie újra a kamerák elé áll, hogy beavassanak az életükbe. A milliárd dolláros vállalkozások vezetésének intenzív nyomásától kezdve, az iskolába járás és a közös szórakozás öröméig mindenbe bepillantást nyerhetünk. A sorozat lebilincselően őszinte történetekkel mutatja be, hogy milyen a családi összetartás és az élet a reflektorfényben.

A kis hableány (szeptember 6.)

A kis hableány (The Little Mermaid) Rob Marshall filmrendező élőszereplős feldolgozása a Disney klasszikus meséjének, amely Ariel, a gyönyörű és kalandvágyó fiatal hableány történetét meséli el. Triton király legfiatalabb és legdacosabb lánya, Ariel arra vágyik, hogy többet megtudjon a tenger feletti világról, és a felszínre látogatva beleszeret a daliás Eric hercegbe. Bár a sellőknek tilos az emberekkel érintkezniük, Arielnek a szívét kell követnie. Alkut köt a gonosz tengeri boszorkánnyal, Ursulával, ami lehetőséget ad neki, hogy megtapasztalja a szárazföldi életet, de ezzel veszélybe sodorja az életét - és apja koronáját.

FX: A törvény embere: Detroit dzsungelében (szeptember 6.)

Miután 15 évvel ezelőtt elhagyta Kentucky völgyeit, Raylan Givens most Miamiban él, ahol szövetségi rendőrbíróként és egy 15 éves lány “részmunkaidős” apjaként próbál lavírozni. A haja őszebb, a kalapja piszkosabb, és az út előtte hirtelen sokkal rövidebb, mint mögötte. Egy véletlen találkozás egy kietlen floridai országúton Detroitba küldi. Ott keresztezi útját Clement Mansell, más néven az Oklahomai Vadember, egy erőszakos, elvetemült szociopata, aki egyszer már kicsúszott Detroit legjobbjainak kezei közül, és most újra meg akarja úszni a büntetést. Mansell ügyvédje, Carolyn Wilder minden erejével azon van, hogy ügyfelét képviselje, még akkor is, ha ő maga is a rendőr és a bűnöző közé szorul, miközben a saját játszmáját űzi.

Nincs, aki megmentsen (szeptember 22.)

A Nincs, aki megmentsen (No One Will Save You) Brynn Adamset (Dever), egy kreatív és tehetséges fiatal nő életét mutatja be, akit száműztek a közösségéből. A magányos, de mindig reménykedő Brynn a gyerekkori otthona falai között talál vigaszt, egészen addig, amíg egy éjszaka furcsa zajokra nem ébred, amelyeket földöntúli betolakodók okoznak. Ezután egy akciódús küzdelem következik Brynn és egy sereg földönkívüli lény között, akik a jövőjét fenyegetik, miközben arra kényszerítik, hogy szembenézzen a múltjával. A filmet Brian Duffield írta és rendezte, a zenét Joseph Trapanese zeneszerző szerezte. Tim White, Trevor White, Allan Mandelbaum és Duffield a producerek, Dever és Joshua Throne pedig executive producerek.

A másik fekete lány (szeptember 13.)

Nella, a szerkesztőségi asszisztens már unja, hogy ő az egyetlen fekete lány a cégnél, ezért nagyon megörül, amikor Hazelt felveszik. Ám ahogy Hazel egyre feljebb lépked a ranglétrán, Nella kiborul, és rájön, hogy valami baljós dolog folyik a cégnél.