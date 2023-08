Ki nem találod, kiről nevezték el a legtöbb utcát Magyarországon: fotókon a rekorder

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Petőfiről nevezték el a legtöbb utcát Magyarországon, ha egymás mellé tennénk mind a 2800-at, az Atlanti-óceánig is eljuthatnánk. A Pictorial Collective dokumentarista fotós kollektíva kilenc tagja a Petőfi utcák lakóit fotózta az elmúlt másfél évben. A képeiken kirajzolódó, határon túlra is átnyúló képzeletbeli Petőfi utca a mai magyar társadalomról ad szubjektív látleletet. A Pictorial Collective csapata kiállítást szervezett a képekből a Capa központban, most közösségi finanszírozással, a Brancson gyűjt támogatásokat a kiállításhoz tartozó fotóalbumhoz.

Közösségi finanszírozással tervezi megvalósítani új albumát a Pictorial Collective (címlapképünkön) fotográfus csoport: a Brancson keresnek támogatókat 2024-ben megjelenő albumukhoz. A keményfedeles, 250 oldalas, magas minőségű papírra nyomtatott album megvalósítását tűzték ki célul, melynek alapját a Capa Központban korábban megrendezett Petőfi utcák népe c. tárlat adja. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A könyv a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban jelenleg is látható kiállítás anyagán túl további fényképeket, és olyan exkluzív tartalmakat, interjúkat és történeteket fog tartalmazni, amelyek bemutatására a kiállítótérben nem volt lehetőség. A kampány időszaka alatt pedig újabb terepmunkák, fotózások valósulnak majd meg, gazdagítva az eddigi képanyagot. A fotóalbum képanyagát és tartalmi elemeit Virágvölgyi István kurátor vezetésével, az alkotók közösen állítják össze. Az alkotók úgy határoztak, hogy mivel az album fotói egyszeri és megismételhetetlen pillanatok, ezért az albumot is így kezelik: egyszer, 1000 példányban gyártatják le. Nem lesz utánnyomás, ezzel is szeretnénk gyűjtői értékét növelni. A Brancs kampány 2023 augusztusának végén indult, a könyvbemutató jövő márciusban lesz, a szállítások is tavasszal indulnak. A támogatók többféle könyv-és szolgáltatáscsomagot vásárolhatnak, 20 és 250 ezer forint között. Nagyon sok kultúra projekt akar közösségi kampányt indítani a Brancson, de 10%-uk sem jut el már a startig. Ez azért van, mert a közösségi finanszírozás lényege a hitelesség, a minőség, anélkül nem működik egy ilyen típusú kampány (sem). Ugyanis a leendő támogatók, vásárlók gyakorlatilag bizalmat szavaznak a projektgazdáknak, jelen esetben az ország néhány kiemelkedő fotográfusának. A Pictorial Collective csapata rekordgyorsasággal és csúcsminőségben hozta létre a kampányát is, ami szintén mutatja a profizmusukat. Nem kérdés, hogy szükség van a magyar kultúrának ilyen projektekre és ilyen csapatokra, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan fognak lecsapni erre a különleges fotóalbumra is - mondta a projekt kapcsán Kövesdi Gábor, a Brancs alapítója, igazgatóságának elnöke. Címlapkép forrása: Pictorial Collective

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK