Kifosztották a Való Világ korábbi győztesét: reagálni sem tudott, komoly kár érte

Kecskeméten érte komoly kár Vivit, aki azt is elárulta, hogy ilyet még soha nem élt át.

Péntek reggel vette észre Vivi a Való Világ tizedik évadának győzetese, hogy az autóját feltörték. Minderről azonnal be is számolt a közösségi médiában, és még azt is elárulta, mit loptak el tőle.

A realitysztár azt írta Instagramra feltöltött posztjában, hogy már a beszállásnál feltűnt, hogy nem minden van rendben, és hamar rájött arra is, hogy mi az.

Miután beszálltam a kocsimba, akkor vettem észre, hogy valami nincs rendben. Nyitva volt az ajtó, a cuccaim szét voltak dobálva, de még ekkor sem fogtam fel, hogy mi történt. Összeszedtem a dolgaimat, elmentem tankolni, és kellett úgy tíz perc, mire leesett, hogy kiraboltak. Azonnal elkezdtem felmérni, mit vihettek el, akkor lettem figyelmes a csomagtartóra, hogy feltörték. Szerencsére soha nem hagyok nagyobb értéket a járműben, és ez alkalommal is így volt, úgyhogy nem tudtak nagy zsákmányra szert tenni a tettesek. Csak az egyik, pár ezer forintos táskám maradt benne, illetve elöl egy tartóban voltak az apróim, azt gyakorlatilag kitépték és elvitték. Nagyon rosszul érintett, mert ilyen még soha nem történt velem

- írta Vivi. Azt is elmondta, hogy nagyon durva kár azért nem érte, és még "jókívánságot" is küldött a tolvajnak:

Remélem, örömet okoztam annak, aki ma hajnalban feltörte a kocsimat Kecskeméten… Légy boldog a pink Shein-es táskámmal, Kedves

- tette hozzá keserűen Vivi.