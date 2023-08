Újabb árstopot vezetnek be Magyarországon: itt a váratlan bejelentés

A Szent István Napra kilátogató vendégek idén is megfizethető áron vásárolhatják meg a kijelölt ételeket és italokat a rendezvényhelyszíneken. A Szent István Nap termékek közül az ásványvíz (190 Ft), a sör (350 Ft) és a perec (300 Ft) a tavalyi áron lesznek kaphatóak, a további fix áras termékek költségei pedig csak minimálisan növekedtek az előző évhez képest. A kedvezményes étel, és italkínálatot a Szent István Nap pontokon szerezhetik be a rendezvényre látogatók - közölték a szervezők.

A szervezők célja, hogy a Szent István-napi étel- és italkínálat mindenki számára elérhető és megfizethető legyen, ezért a kilátogató vendégek idén is fix áron vásárolhatják meg ezeket - írták közleményükben.

A költségek meghatározásakor kiemelt szempont volt, hogy a kiskereskedelmi árak legalacsonyabb zónájába essenek, így az ásványvíz, a sör és a perec ára változatlan tavalyhoz képest, a további termékek ára pedig csak minimálisan növekedett, de továbbra is jóval a piaci ár alatt érhetőek el a rendezvény ideje alatt

- tették hozzá.

A széles termékpaletta és a megfelelő kiszolgálás érdekében a rendezők számos olyan céggel működnek együtt, akik tapasztalatban, minőségben és termékpalettában is megfelelnek az elvárásoknak. Ilyen partner a Szentkirályi Ásványvíz, amely az ásványvizet, a Borsodi Sörgyárak Zrt., amely a Szent István Nap sörét biztosítja csapolva és dobozos kiszerelésben, valamint a Pepsi Cola, amely kétféle kólát kínál a rendezvényen. Borból is széles választék lesz elérhető a Kancellár Birtok jóvoltából, míg az évszázadok óta tradicionális vendégváró ital, a pálinka is több ízben lesz kapható a Nobilis Pálinkát gyártó Spirits-68 Kft.-vel kötött partnerség eredményeként.

A Szent István Nap termékeit árusító hivatalos partnereket egy jól látható, Szent István Nap-logóval ellátott matrica különbözteti meg a nem hivatalos partnerektől. Itt megtalálhatók a Szent István Nap logóval ellátott hivatalos termékek, illetve a további fix áras árukínálat is.

Szent István Nap logós fix áras termékek: