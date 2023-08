Szakított Tóth Gabi és Krausz Gábor: mi lesz a lakáshitelükkel, vajon ki marad az álomházban?

Tóth Gabi és Krausz Gábor 6 év után bejelentették, hogy elvállnak útjaik. A hír azért is váratlanul ért mindenkit, mert nem rég költöztek be álomotthonukba, Szentendrére.

Tóth Gabi idén januárban még izgatottan számolt be arról, hogy férjével, Krausz Gáborral Szentendrére költöznek. Sőt, a felújítási munkákról előszeretettel számolt be a közösségi felületen. Az építkezés pedig stresszes folyamat: Gabi hat kilót fogyott, és lakáshitelt is kénytelenek voltak felvenni, amikor a vártnál lassabban haladtak a munkálatok.

Bár az év első fele hosszúra nyúlt az énekesnő családjának, de végül májusban Gabi megmutatta az elkészült otthonukat és úgy tűnt, hogy az életük visszatért a rendes kerékvágásba. Ezért is ért mindnekit sokként a hír, hogy a célban végül úgy döntött a sztárpár, hogy külön utakon folytatják, amit végük Facebookon jelentettek be -- számolt be a Blikk.