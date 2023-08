Ennyiért űzheted a magyar elit luxushobbiját: ezt már tényleg csak a gazdagok fizetik ki?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A vitorlázás, motorcsónakvezetés évek óta a felső tízezer kiváltsága Magyarországon, hiszen akár súlyos százezrekbe is kerülhet egy engedély megszerzése. Azonban nem rég elfogadtak egy olyan módosítást, miszerint hazánkban is elfogadják azt a horvát papírt, aminek a megszerzéséhez még csak gyakorlati vizsga sem szükséges. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy miért problémás lerövidíteni az engedély megszerzését, illetve egyáltalán mibe kerül a hajós jogosítvány és mi kell ahhoz, hogy mi is hajóskapitányok legyünk.

Az elmúlt pár évben egyre nagyobb népszerűségnek örvend a vitorlázás: lépten-nyomon legény és leánybúcsúkba, baráti társaságokba, családokba botlunk a nyár folyamán, akik együtt szelik át a Balatont. Azonban ahhoz, hogy ténylegesen kihajózhassunk szükséges egy jogosítvány is, ami nélkül az életünkkel – és a pénztárcánkkal – játszunk alapvetően. A vitorlázás pedig nem olcsó mulatság: egy jogosítvány ugyanis 100 ezer forintról indul, de könnyen elérheti akár a többszázezer forintot is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Sokan azonban egy kerülő utat próbálnak találni, ami, ha nem is biztosan sokkal olcsóbb megoldás, viszont a jogosítvány megszerzésének idejét jelentősen megrövidíti. Az alkotmánybíróság nemrégiben ugyanis elfogadta, hogy a magyar vizekre is érvényes egy, Horvátországban megszerezhető engedély. Tavaly óta elfogadják Magyarországon is azt a horvát papírt, ami legtöbbször mindössze egy elméleti vizsgából áll, aminél ráadásul egy tolmács fordítja le a válaszainkat, így könnyedén megszerezhető. Mindössze 1 napra le kell utaznunk Horvátországba. A tanfolyamoknak szerintem tavaly óta körülbelül 30-40 százalékkal esett vissza a forgalma, ami mostanra kezdett el egy kicsit visszajönni. Ennek az oka szerintem az, hogy az emberek mostanra kezdték el megérteni, hogy egy egynapos képzés nem biztos, hogy elég arra, hogy kimerjék vinni a családjukat a nyíltvízre – vélekedett a szakértő. Az pedig életveszélyes lehet, ha valaki gyakorlati tudás nélkül kerül ki a vízre. De igazából ilyen esetekben már a kikötő elhagyása is problémás lehet – kezdett bele a Nánási Sailing Vitorlásiskola oktatója, aki kitért arra is, hogy pont emiatt az intézkedés miatt egyre kevesebben keresik fel a magyar társaságokat, hogy vizsgázhassanak. Alapvetően külön jogosítvánnyal kell rendelkezni a nyílt vízre, mint a tenger és a tavakra, folyókra. Az a képesítés, amit Magyarországon tudsz megszerezni az a tavakra, folyókra érvényes és a világon bárhol felhasználható. Ez a jogosítvány ugye nem volt érvényes a tengerekre, ezt külön kellett megszerezni régen. Azonban a tavalyi döntés értelmében ez a horvátországi vizsga már a Balatonra is érvényes, és mivel gyorsabban megszerezhető, így egyre többen választják ezt, hiszen az emberek többsége úgy van vele, hogy minél gyorsabban kézhez szeretné kapni a papírját – magyarázta a szakértő, hozzátéve, hogy ez, ahogyan már fent is említettük nem kifizetődő megoldás. Ha például belekerül az ember egy viharba, akkor nem fogja tudni tapasztalatlanul tudni, hogy mit kell ilyen esetben csinálni. Ennek pedig könnyedén tragédia is lehet a vége. Hiszen ennél már az is több, ha valaki csinál egy kiegészítő vizsgát, amikor is a Balatonon gyakorlatozik. Ha nem is tengeren tanult, de már ez is több mint a semmi. Az pedig érthető, hogy ha az ember inkább a gyorsabb megoldást választaná, azonban a magyarországi tanfolyamok se tartanak hetekig: átlagosan ugyanis egy hajós jogsi 5 nap alatt megszerezhető, amiből 2 nap elmélet és 3 nap gyakorlat. Ezután pedig vizsgázunk kell, ahogyan az autós jogosítványok esetében is. JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 1 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 23 029 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank 23 274 forintos törlesztőt (THM 14,56%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Nálunk van egy 2 napos elméleti oktatás Budapesten, amit – ha megvan az elméleti vizsga – egy vitorláshajó esetében 3, míg motoros hajó esetében egy másfél napos gyakorlati oktatás követ – fogalmazott a szakértő. Akár százezreket is kifizethetünk egy hajós jogsiért A Pénzcentrum által megkérdezett szakértő szerint érdemes alaposan körülnézni, hiszen ugyanaz a vizsga egyes cégeknél 100 ezer, míg másoknál akár 250 ezer forintba is kerülhet. Maga a vizsga pedig pontosan ugyanaz. A Pénzcentrum gyűjtése alapján átlagosan 150 ezer forint környékén megszerezhető egy kombinált jogosítvány, ami érvényes motoros és vitorlás hajóra egyaránt. Ez pedig nem egy kis összeg. Ráadásul tavaly óta is sokat drágultak a képzések. Alapvetően drága dolog ebbe belevágni. Tavaly óta körülbelül 20-30 százalékkal emelkedtek a képzések árai, ide sorolva a gyerektáborokat is. Ennek oka az, hogy egyszerűen mindennek magasabb lett az ára. A szórás pedig hatalmas az árak között: Füreden van olyan tanfolyam, ami 250 ezer forintba kerül, de itt például sokszor benne van az árban a szállás is. Azonban a tanfolyam, a képzés, a vizsgakövetelmény minden esetben ugyanaz – mesélte a vitorlásoktató, hozzátéve, hogy aki még az idén vizsgázna koránt sincs elkésve, ugyanis az oktatások szezonja tavasz és ősz leginkább, a legtöbb iskolában pedig még bőven van hely a tanfolyamokra.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK