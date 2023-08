Vagyonokat költenek a magyarok erre az egyszerű sportra: döbbenet, mennyi pénzt felemészt

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Újra nő a futókedv Magyarországon, a futók száma és a futással töltött idő is növekedett az elmúlt egy évben egy friss felmérés szerint. A legtöbben azért választják a futást, mert ez a legegyszerűbb módja a testmozgásnak, amely hozzájárul a testi és lelki egészség, a fittség megőrzéséhez. Eközben azonban még egy hobbifutó is súlyos tízezreket költ a kocogásra, nem is beszélve a komolyabb futókról.

Sokan és egyre többen választják rendszeres testmozgásként a futást és nő azok száma is, akik rajtszámot tűznek mezükre egy-egy futóverseny alkalmával – derül ki az NN Biztosító friss kutatásából*, amely a futás népszerűségét és a futási szokásokat vizsgálta. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A felmérésben résztvevők 20%-a válaszolta azt, hogy kisebb-nagyobb rendszerességgel jár futni, ami jóval magasabb a tavalyi 16%-os aránynál. A futók száma érdekesen kísérte a COVID-19 járvány alakulását. 2020-ban, az első hazai megbetegedések és a járványintézkedések bejelentését követően 20-ról 23%-ra nőtt azok aránya, akik valamilyen rendszerességgel kocognak. A rákövetkező évben már csak 19, 2022-ben pedig már csak 16% válaszolt igennel a kérdésre, hogy fut-e legalább alkalmanként. Egyszerű, egészséges, stresszoldó A felmérés készítői arra is keresték a választ, hogy mi célból húznak futócipőt a magyarok. A túlnyomó többség (69%) azért választja a futást, mert ez a legegyszerűbb módja a testmozgásnak, így ezt könnyebben be tudja illeszteni heti vagy havi rutinjába, és nem igényel különösebb szervezést sem. Ehhez képest jócskán lemaradva a következő legnépszerűbb motivációt (20%) az egészség és fittség megőrzése jelenti. Egyre többen azonban (22%) azért kaptak kedvet a futáshoz, mert olyan sok embert látnak maguk körül, akik ezt a tevékenységet végzik. A futás célját tekintve a legtöbben a fittségük megőrzése kedvéért indulnak neki kocogni (76%), de fontos (54%) a futás rekreációs és relaxációs hatása is számukra. 37% például direkt a futáson keresztül szeretné levezetni extra energiáit, hogy így levezesse a napi stresszt. Mindezek mögött csupán 34% fut fogyási céllal. Egyszerű, mégis többet költünk rá Bár főként azért szeretjük a futást, mert ez a legegyszerűbb mozgásforma, az elmúlt egy évben jelentősen, közel 70%-kal nőtt a futással összefüggő költések mértéke, figyelembe véve az inflációt és a forint-euró árfolyamot is. Egy átlagos futó 2023-ban 32 ezer forintot költ ruházatra (főként aláöltözőre) és cipőre, míg tavaly még csak 19 ezret költött. Emellett egyre többen neveznek be kisebb-nagyobb távokra versenyekre is, amire átlagosan évi 25 000 forintot költenek, és további 29 ezret egyéb kapcsolódó dolgokra, úgy mint futóapplikáció vagy okosóra. Mindezt összegezve egy átlagos magyar futó évi 86 000 forintot költ erre a hobbijára. A komolyabb futók azonban, akik rendszeresen futnak maratonközeli vagy annál hosszabb távokat, háromszor ennyit, évi 228 000 forintot fektetnek a futásba. Mindeközben a válaszadók majdnem fele mondta, hogy azt szereti igazán a futásban, hogy nem kell sok pénzt költeni rá.

Címlapkép: Getty Images

