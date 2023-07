Rongyrázás a köbön: így utazik a magyar elit a Hungaroringre, egy út 100 000 forint

Ahogy azt már az elmúlt években megszokhattuk, a magyarországi Forma1-es hétvégén a Budapest feletti légteret megszállják a helikopterek. Sokan ugyanis így utaznak ki az időmérőre, a futamra. A helikopteres taxi azonban nem olcsó, egy út, egy főre 100000 forintról indul, de ha valaki Ferihegyről menne a pályára, annak nagyon mélyen a zsebébe kell nyúlnia.

Ahogy azt már az elmúlt években megszokhattuk, a magyarországi Forma1-es hétvégén a Budapest feletti légteret megszállják a helikopterek. Sokan ugyanis így, az egyik legexkluzívabb módon utaznak az eseményre azért, hogy kijátsszák a dugókat, és a lehető legkényelmesebb módon érjenek a helyszínre.

A Pénzcentrum most utána járt, mennyibe is kerül valójában ez a fajta fényűzés. Internetes gyorskeresés után egyből több ajánlatra is bukkantunk. Ezek alapján egy főt Budapestről a Hungaroringre 250-300 euró között szállítanak, ami 380 forintos euróval számolva 95000 és 114000 forint közé esik.

Általában ugyanennyibe kerül 1 út, egy főre visszafelé is. Viszont aki úgy tervez, hogy Budapest-Hungaroring-Budapest, annak mélyebben a zsebébe kell nyúlnia, ez az utazás ugyanis már 500 euróba, azaz mintegy 190000 forintba kerülne. A legdrágább utak pedig azok, amik a ferihegyi repteret is érintik. Innen ugyanis 800-2000 euróért lehet utazni, ami 300000-760000 ezer forintos összeg, és ez még csak egyetlen út, egyetlen főre.

Értelemszerűen ha valaki vissza is a repülőtérről a pályára, majd a verseny végével vissza a reptérre menne, az a legdrágább vállalkozás. Ezért van ahol 3700 eurót is elkérnek, azaz 1,4 millió forintot.

(Címlapkép - Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA)