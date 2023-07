Bestiális árak a magyar F1-es futamon: 1800 a sör, 2500 a sajtos-tejfölös lángos, 5200 a gyros tál

Idén sem lett olcsóbb a Forma1, sőt. Egy sajtos-tejfölös lángosért már 2500 forintot kérnek, de a sör is 1800 forintba kerül. Egy gyros tálért pedig nem kevesebb, mint 5200 forintot kell kifizetni.

38 alkalommal rendezik meg a Forma1-es magyar nagydíjat. Aki pedig idén kilátogat a futamra bizony nagyot nézhet az árak kapcsán. Már csak azért is, mert például a limonádé ára 300, a jégkrémé 400 forinttal nőtt, de a gyros és a hamburger esetén 10-20 százalékos emelkedés is megfigyelhető – adta hírül helyszíni riportjában a vezess.hu

Ebből többek között kiderül, hogy sima nachost salsával vagy sajtos szósszal 3000 forintba kerül vásárolni, de a sajtos-tejfölös lángosért is elkérnek idén 2500 forintot, miközben egy extra lángos már 3500 forintot kóstál, igaz a sima „csak” 1200 forintot. Gyrost pitában 3500 forintért árulnak, de a gyros tál már 5200 forintba kerül. Van aki a csirkefalatkákat (6db) sült krumplival 4000 forintért árulja, miközben néhány darab hideg görögdinnye szeletért 2000 forintot is elkérnek.

Van aki árul hun-dog fantázianévre hallgató, valószínűleg kolbászos, mustáros félbevágott kiflit 5500 forintért. Miközben a vegán burger 3500, a vegán hot-dog 2500 forint. Fél liter ásványvizet egyébként 700 forintért lehet vásárolni, miközben fél liter jégkását 1800 forintért adnak. Az egyik helyen egy 0,44 literes Guinness 2500 forintba, fél liter Heineken 1800, a nulla százalékos citromos Gösser pedig 1100 forintba kerül.

Aki igazi relikviákkal is szívesen hazatérnek, annak viszont az ételeknél még mélyebben kell a zsebébe nyúlnia. Az F1 boltban ugyanis például egy Red Bullos, hosszú ujjú melegítő felső 72 ezer, a rövid 40 ezer forintba kerül. Emellett egy sima Forma1-es póló is 16 ezer forintot kóstál, de egy sima baseball sapka is belekerül 25 ezer forintba.

(Címlapkép - Vasvári Tamás, MTI/MTVA)