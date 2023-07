Eltűnik a magyarok egyik kedvenc cigije: ez lehet helyette

2023. október 23-ától kell alkalmazni tilos lesz olyan hevítéses dohánytermékeket forgalmazni, melyekben az ízesítés elfedi a természetes dohányízt. Az erről szóló rendeletet Orbán Viktor is aláírta és még július 6-án kihirdették a Magyar Közlönyben.

Egy 2014-ben elfogadott uniós dohányirányelv szerint azokat a dohánytermékeket, amelyekben az ízesítés elfedi a természetes dohányízt, nem lehet értékesíteni, ezért tiltották be korábban például a mentolos cigit is. A hevítéses dohánytermékek ez alól eddig azért képeztek kivételt, mert (papíron) nem érte el piaci részesedésük a 2,5 százálékot. Most ebben történt változás, az Európai Bizottság lépése pedig nem maradt el.

Az egyes tagállamok ezért 2023. július 23-áig kaptak haladékot, hogy kihirdessék az emiatt életbe lépő jogszabályokat. A kormány emiatt most új termékkategóriaként definiálta a hevített dohánytermékeket, majd arról is rendelkezett, hogy az ízesítéssel kapcsolatos szabályok alól már ne képezzen kivételt ezek a dohánytermék.

Az irányelvet 2023. október 23-ától kell alkalmazni, azonban adnak felkészülési időt minden szereplőnek. Ennek megfelelően csak 2024 őszén tűnnek majd el teljesen ezek a dohánytermékek.