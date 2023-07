Végre eldőlt Oszter Sándor mesés hagyatékának sorsa: új lakói vannak a vadászkastélynak

Szóba került az eladás, de végül családban marad az ingatlan.

Hosszas huzavona végére került pont: a másfél éve elhunyt Oszter Sándor börzsönyi birtoka a hírek szerint 700 millió forintot ért, és most gazdára is talált - erről ír a Blikk.

A lap azt írja, hogy a megoldáshoz még eladni sem kellett az ingatlant, a színész lána, Oszter Alexandra költözött be a házba párjával. A villa a Börzsöny lábánál fekszik egy 2,5 hektáros birtokon. Az 500 négyzetméteres vadászkastély mellett áll még egy vadászház is, és istállókat is találni. A birtokon ezen kívül medence, szauna, és még templom is van.

Jelenleg a lányom, Szandri és a párja élnek ott. Vigyáznak rá, hogy ne romoljon az épületek állapota, gazdálkodnak és táborokat tartanak. Azt gondolom, hogy Sándor elégedetten néz le rájuk az égből

- mondta Oszter Sándor özvegye.

borítókép: MTI Fotószerkesztőség/Beliczay László, MTI/MTVA