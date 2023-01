Megtudtuk: februárban indul SkyShowtime, ennyi lesz az előfizetési díj Magyarországon

Február közepén újabb streaming-szolgáltató lép be a magyar piacra, ugyanis 14-én indul el a régóta várt SkyShowtime.

Nyolc országba, köztük Magyarországra is megérkezik a SkyShowtime streaming-oldal, amin többek között a Universal Pictures, a Paramount Pictures, a Nickelodeon, a DreamWorks Animation, a Paramount+, a SHOWTIME®, a Sky Studios és a Peacock filmjeit és sorozatait is nézni tudjuk majd.

A szolgáltatás február 14-től lesz majd elérhető, és a hírek szerint 1990 forintba fog kerülni havonta, és sok magyar kedvenc is megtalálható lesz a csatornán. Ugyanis a SkyShowtime huszonegy saját gyártású sorozatot vásárolt meg az HBO Max Európától, többek között A besúgót és az Aranyélet két évadát is.

De a hollywoodi blockbusterekből is nagy lesz a választék: itt tudjuk majd streamelni többek között a Jurassic World Dominion-t, a Ray Donovan: The Movie-t, a The Bad Guys-t és a tavalyi év nagy kedvencét, a Top Gun: Maverick-et is. A sorozatrajongók olyan népszerű produkciók közül választhatnak, mint az Esküdt ellenségek, a Star Trek: Strange New Worlds vagy a Yellowstone.