Ezek voltak a legnézettebb sorozatok, filmek a HBO Max-on 2022-ben: te mindegyiket láttad?

Kalandos egy éve volt a magyar HBO-nak, hiszen az HBO Go-ból HBO Max lett, ráadásul a fejlesztések nem értek véget: még az idén át fog alakulni a felület. Az HBO Max ugyanis mostantól magában foglalja többek között a Discovery, Animal Planet, TLC és az olimpiai játékokat is.

Az elmúlt egy év leforgása alatt óriási változásokon ment keresztül a magyar HBO: március 8-án az addigi HBO Go-ból HBO Max lett, amivel nemcsak a felület lett sokkal felhasználóbarátab - hiszen megérkeztek a 4K-s filmek, illetve 5 különböző fiókot is létrehozhatunk - de sokkal több tartalmat is kaptak az előfizetők, mint eddig. Hangzott el az HBO Max sajtótájékoztatóján.

Az HBO Max azonban az idén is óriási változásokkal készül: január 1. óta ugyanis Warner Bros. Discovery csatornáról beszélhetünk, ami magában toglalja többek között a CNN-t, a TLC-t, Discovery-t és az Eurosportot is. Utóbbi pedig azért fontos, mert a nyári olimpiai játékok közvetítési jogát az Eurosport, és ezzel a WB szerezte meg.

Az első negyedév pedig filmekben és sorozatokban is gazdag lesz: bemutatásra kerül a Last of us, a Perry Mason, a White House Plumbers és az Utódlásnak is érkezik a következő évada. De a True Detective is érkezik egy új évaddal, amiben Jodie Foster lesz a főszereplő, de láthatjuk Elizabeth Olsen főszereplésével készült Love & Death is. Végül és nem utolsó sorban bemutatásra kerül majd A Híd című magyar valóságshow, amit Romániában forgattak a nyáron. Ez az HBO Max első realityje.

Természetesen a Cinematrix, a Discovery és a HGTV műsorára is érkeznek majd új tartalmak, illetve az ID tévére is érkezdnek új, truecrime sorozatok.

A Discavery+-t és az HBO Max-ot a tervek szerint már az idén elkezdik összevonni. Amerikában ez a folyamat már idén elindult, azonban Magyarországon ez csak 2024-ben várható. A sajtótájékoztatón elmondták, hogy tervezik a sportközvetítések streamelését is.

Ezek voltak a legnézettebb filmek és sorozatok az HBO Max-on

A sajtótájékoztatón megtudtuk, hogy mik voltak 2022-ben a legnézettebb filmek és sorozatok, ahol hazánkban tarolt a magyar gyártású A besúgó című sorozat, ami mindössze 3 hónapig volt látható az oldal kínálatán. A Besúgót egyébként az idén érkező Skyshowtime-on tudjuk megnézni majd.

A legnézettebb filmek az HBO Max-on

Düne Batman Legendás állatok és megfigyelésük: Dumbledore titkai Az elveszett város Gucci-ház Uncharted Elvis Mátrix: Feltámadások Venom 2. Örömapa

A legnézettebb sorozatok az HBO Max-on