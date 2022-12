Rengeteg középkorú magyar nem is sejti mekkora veszélyben a családja: így nem szabad internetezni

Az online platformok szabályozása során különös figyelmet kell fordítani a gyermekekre – mondta Dr. Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke a digitális szakpolitikai kérdések köré szervezett spanyolországi miniszteri találkozón december 14–15-én. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) rendezvényén hazánkat az NMHH elnöke és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő képviselte.

Koltay András a „Creating a safer online environment” című panelbeszélgetés keretében feltett körkérdésekre adott válaszaiban a digitális biztonsággal és jóléttel kapcsolatos prioritások között sorolta fel a globális közösségimédia-platformok önkényes tartalommoderálásával szembeni védelmet és a platformok tartalommenedzsmentjét végző algoritmusok átláthatóságának megoldását a DSA segítségével. Ezzel összefüggően, szintén kulcsfontosságú területként szólt a digitális írástudás és a médiaértési központok fejlesztéséről is.

Az NMHH elnöke a megvalósítandó célok között kiemelte a szülők számára elérhető felügyeleti és szűrőszoftverek fejlesztését, illetve azoknak az új digitális környezethez való adaptálását, továbbá a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok ellenőrzését, tiltását, a tisztességtelen reklámok és a gyermekek számára káros online tartalmak szűrését, valamint a fogyasztásra való ösztönzésük korlátozását is. A fiatalkorúakra ezen felül is számos veszély leselkedik online, amelyek ellen a védekezés hatósági cél. Ezt a feladatot látja el az NMHH Internet Hotline tájékoztató és segítségnyújtó szolgálata is, amely kulcsszerepet játszik a kiskorúakat kizsákmányoló tartalmak szűrésében és a gyermekek önmagukról készült képeivel történő visszaélés elleni fellépésben.

A digitális tartalmak szabályozási kihívásai között Koltay András elsősorban a kikényszeríthetőség hiányát említette: a digitális szolgáltatásokról szóló európai uniós rendelet (DSA) értelmében a globális közösségimédia-platformok elleni eljárások a letelepedés helye szerinti joghatóság alá kerülnek, ami limitált mozgásteret ad a célországok érintett szabályozó hatóságainak. Az elnök kiemelte, hogy az OECD által alkalmazott tényeken alapuló megközelítés (evidence-based approach) hasznos az online gyermekvédelem területén.

A panelbeszélgetést Andrew Wycoff, az OECD Tudomány, Technológia és Innováció Igazgatóságának vezetője moderálta. A beszélgetésben részt vett: Bridget Gannon, az ausztrál Infrastruktúra, Közlekedés, Regionális Fejlesztés, Hírközlés és Művészeti Minisztérium államtitkára és az online biztonsági részleg vezetője; Susannah Storey, az egyesült királysági Digitális Kultúra, Média és Sport Minisztérium főigazgatója; Kristian Bartholin, az Európa Tanács Digitális Fejlesztési Osztályának vezetője; David Frautschy Heredia, az Internet Society szervezet igazgatója; Javier Arribas Camara, a Comisiones Obreras szervezet igazgatóhelyettese.