Szép summa: ennyit kereshettek Berki Krisztiánék Mazsi élőben közvetített szülésén

A hét egyik legfontosabb bulvárhíre volt, hogy Berki Krisztián és párja Mazsi 1490 forintos "belépőért" élőben közvetítették gyermekük születését, mostanra az is kiderült, mennyit kereshetett a szokatlan stream-el.

Csütörtök este jelentette be Berki Krisztián, hogy beindult a szülés a feleségénél, Berki Renátánál, azaz Mazsinál. A szülést a korábban bejelentett módon élőben közvetítették, megtekintése pedig nem is volt ingyenes: 1490 Ft-ba került az élmény az érdeklődőknek, akiknek ráadásul hajnalig kellett várnia a baba érkézésére. Berki Krisztián legújabb Instagram-posztja alapján ennek ellenére 195 ezren voltak kíváncsiak az élő közvetítésre.

Az érdeklődés minden előzetes várakozást felülmúlt. A közel 6 órás közvetítés-folyam során több mint 195.000 egyedi látogatója volt az oldalnak A világ több mint 50 országából voltak látogatóink, egészen távoli helyekről is érdeklődéssel követték a közvetítést, de a legtöbb rajongó természetesen hazai volt

- írta közösségi oldalán a celebritás.

A rengeteg néző miatt egyébként a beszámolók szerint időnként be is lassult az adás, túl voltak terhelve a szerverek. Ami azonban érdekesebb, hogyha utánaszámolunk, és valóban 195 ezer látogató fizette ki a sztárpárnak az 1490 forintos "beugrót", az azt jelenti, hogy a közvetítésen majdnem 300 millió forintot kerestek.

Persze lehet, hogy a Berki által most bejelentett szám, csak az oldalt megtekintők száma és közülük nem mindenki fizette ki a belépőt, hiszen a felületen ingyenes tartalmak is elérhetőek a párról. Korábban a szülést közvetítő felület még csak 76 ezer látogatóról írt. Ha csak ennyi nézővel számolunk is és közülük mindenki kifizette a 1490 Ft-ot, Berki Mazsi szülése akkor is 113,2 forintot termelt.

De természetesen előfordulhat, hogy még ezen látogatók közül sem fizették ki mindannyian a közvetítésért kért belépőt. Ám ha a Berki által még közvetlenül a szülés után említett szerényebb, 32 ezres nézőszámot vesszük figyelembe, még az is azt jelenti, hogy 47,6 millió forint érkezett a Berki család kasszájába.

Címlapkép: Berki Krisztián Facebook-oldala