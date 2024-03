Húsvéti mozi műsor 2024: ezeket a filmeket nézi rengeteg magyar az ünnepek alatt

Ahány ház, annyi szokás. Egyes családok tojást festenek, készülődnek a húsvétra és hétfőn várják a locsolókat, vagy locsolni mennek. Más családok elutaznak a hosszú hétvégére pihenni, vagy helyi programokon vesznek részt, kirándulni, esetleg állatkertbe mennek. Sokan döntenek azonban minden évben a mozizás mellett is, illetve rengetegen kapcsolódnak ki a saját nappalijukban a tévé előtt kuckózva. A várható hétfői rossz időjárás miatt 2024-ben még többen cserélhetik le a kültéri programot mozizásra, vagy tévézésre. A mozik és tévécsatornák kínálatából szemezgettünk - mutatjuk, mit néznek majd a legtöbben.

Az elmúlt műsorhét adatai alapján - vagyis a múlt hét csütörtöktől e hét szerdáig a Filmforgalmazók Egyesületének friss adatai szerint még mindig a Dűne: Második részt nézik a legtöbben a moziban. Eddig már 346 ezer jegy fogyott a filmre, ebből 37 406 jutott a múlt hétre. A Dűne 2. minden bizonnyal még sokáig műsoron is lesz, így aki eddig nem látta, vagy újranézné, húsvétkor még a mozikban megteheti. Denis Villeneuve epikus adaptációja Frank Herbert legendás regényfolyamából kifejezetten kívánja a nagyvásznat, hiszen főként látvány és a hang, ami az erőssége.

Szintén sok embert, főleg családosokat csábíthat a moziba a Kung Fu Panda 4. Már felnőtt egy újabb generáció, mire a folytatás megérkezett, 8 éve mutatták be ugyanis a 3. részt. Ebben a történetben is visszatér az egyszerre együgyű, mégis zseniális Po, a panda, akiből sárkányharcos lett, elérte a belső békét és visszatért a szellemvilágból, hogy most egy kaméleon varázslónővel vegye fel a harcot. Több már ismert szereplőn túl visszatér Shifu mester és az első részből Po legfőbb ellenfele, Tai Lung is.

Az elmúlt műsorhéten a dobogó alsó fokára a Most vagy soha! került. A márciusi ifjak történetét elbeszélő történelmi kalandfilm cselekménye 24 óra alatt játszódik, a megtörtént eseményeket fiktív szálakkal egészíti ki. Az óriási büdzséből készült Petőfi-filmre már 123 ezer jegyet váltottak idáig.

Amit moziban ajánlunk húsvétkor

A Cinema City-k és Kultik Mozihálózat, illetve más multiplexek kínálatából érdemes kiemelni kisgyermekes családoknak a Kung fu Panda 4-et, a Belu - A legbátrabb bálnát, és a Wonkát, ha még el tudják csípni és nem látták. (Csütörtöktől pedig már játsszák a mozik a Bogyó és Babóca 6. - Csengettyűk című filmet.) Aki még nem látta, és érdekli, annak a Dűne második részért, új látványfilmek közül a Godzilla X Kong: Az új birodalom című kalandfilmet, a francia vígjátékok kedvelőinek a Ki hitte volna?-t ajánjuk. Azoknak, akiknek a műfaj mindegy, csak egy jó filmet szeretnének látni, a Szegény párákat és a Vaskarom című filmet ajánljuk a kínálatból.

A művészmozik, belvárosi mozik kínálatából pedig ajánlunk elsősorban három magyar filmet: az életközepi válság abszurditását karikírozó Kálmán-napot - illetve több moziban műsorra tűzték Hajdu Szabolcs korábbi filmjét is, az Ernelláék Farkaséknált is -, a Nyersanyag című filmet, melyben kívülálló pestiek orrupciós ügyekkel szembesülnek vidéki kisfaluban, illetve a Lefkovicsék gyászolnak című családi vígjátékot, melyen minden korosztály jól szórakozhat.

Az Oscar-jelölt filmek közül érdemes még moziban elcsípni a Tökéletes napok című Japánban játszódó filmet egy vécépucolóval a főszerepben, a holokauszt témát új szemszögből közelítő Érdekvédelmi területet, az elmulasztott lehetőségekről szóló Előző életek című filmet, az Egy zuhanás anatómiája című tárgyalótermi drámát, illetve szintén a Szegény párákat.

Nincs húsvét Bud Spencer nélkül? - Tévéműsor

Vasárnap délután az RTL-en megy majd a Richie Rich, a TV2-őn a Lassie hazatér és utána az Addams Family 2. A Viasat 3-on a Pán Pétert adják. A Super TV2-őn előbb Nanny McPhee, utóbb A vadon hívó szava lesz látható. Az HBO-n szuperhősök napja lesz: az Aquaman és az Elveszett Királyság, illetve utána a Két bogár lesz látható. Az AMC adja a Piedone Egyiptombant és utána A maszkot vasárnap délután.

A Film+ másorán A bakancslista megy majd, a Film Cafén A mágus. A Mozi+-on A múmia visszatér és A függetlenség napja: Feltámadás lesz látható. Az RTL HÁROM műsorán a Vadnyugati Casanova után a Banános Joe megy majd.

Vasárnap este az RTL-en előbb A renitens, utóbb az Uncharted lesz látható, míg a TV2-őn 9 után a Női szervek. Nem valami erős felhozatal. A Viasat 3-on a Sátánkát, majd a Förtelmes főnököket adják. A Super TV2-n A számolás joga után az Üvegtigris 3 lesz másoron, az HBO-n a Flash: A Villám és a Pénzeső. Az AXN-en végre egy echte húsvéti film is felbukkan: a Csokoládé.

A Film+ a Batman Superman ellent adja, majd a Törésvonalat. A Film Café pedig a Micsoda srác ez a lány!-t. A Mozi+ műsorán lesz a Csatahajó, majd az Orvlövész című film, az RTL HÁROM pedig folytatja a Bud Spencer maratont az ...és megint dühbe jövünk és a Nyomás utána filmekkel.

Hétfőn délelőtt ar RTL lemegy mahd a Hopp és a Szindbád - A hét tenger legendája, kora délután a Tarzan legendája. A TV2-n a Las Bandidas és a Bazi nagy francia lagzik 2., kora délután pedig a Croodék. A Super TV2-n az Aludj csak én álmodom, majd A számolás joga megy majd, az HBO-n a Lorax, a Marokkó, a Hopp és az Aloha. A Film Café a Romeó és Júliát adja, a Film+ a Mr. Peabody és Sherman kalandjait. A Mozi+ műsorán a James Bond - A világ nem elég lesz.

Délután az RTL-en A tenger szívében lesz, a TV2-n a Tucatjával olcsóbb. A Viasat 3-on Nyúl Péter. A Super TV2-n a Páros mellékhatás, majd Az istenek a fejükre estek megy majd. Az AXN-en A csúf igazság, utána pedig a Csokoládé megy majd. A Film Café műsorán délután a Kapcsolat című film lesz látható, a Film+ folytatja a gyerekműsorokkal, mint a Cápamese és a Trollok a világkörül. A Mozi+ műsorán A szállító 2, majd a 47 Ronin lesz látható. A RTL HÁROM pedig Az igenembert adja. Az AMC adja a Nevem: Senkit.

Este pedig már alig akad nézhető film. A Viasat 3-on megy majd a Förtelmes főnökök első és második része egymás után, a Super TV2-n a Szerelem, angolosan. Az HBO-n a Szerelmes Shakespeare lesz, a Film+ pedig adja a Dennis, a komiszt és az Oscart. A Mozi+ műsorán a Free Guy megy majd, az RTL HÁROM-on pedig az Apollo 13.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a bejelentés: hatalmas változás jön az HBO Maxon: ez vár a magyar felhasználókra májustól Azt írták, a Max új és szélesebb kínálattal érkezik: többek között valós bűntények és realityk várják a nézőket. Jönnek az élő sportközvetítések is!

Címlapkép: Veres Nándor, MTI/MTVA