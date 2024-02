Mozizz ingyen akár világbajnok magyar sportolókkal: így csaphatsz le a vetítésekre

24 órán keresztül 24 különleges akcióval és meglepetés kedvezményekkel ünnepli a szökőnapot az ETELE Cinema, közölték. Február 29-én minden órában más ajánlat közül választhatnak a vendégek: az „egyet fizet kettőt kap” ajánlat mellett a legszerencsésebbek 24 forintért ülhetnek be egy filmre. A mozi exkluzív ajánlattal készül a Premium szintre látogatóknak, ráadásul egy teljes óra bevételét jótékonysági célra fordítják. Aki pedig igazolni tudja, hogy aznap született, egyszer ingyen mozizhat.

Február 29. kiváló alkalom arra, hogy azok is moziba látogassanak, akik ezt csak szökőévente teszik meg. Ezen a napon 00:00-tól az ETELE Cinema 24, óránként új és csak 60 percig érvényes kedvezménnyel várja a filmek szerelmeseit. A vendégek a nyereményjátékokon popcornt, ajándékjegyeket, mozibérletet és privát vetítést is nyerhetnek, de lesznek különféle – jegyekre is beváltható – egyet fizet kettőt vihet akciók, 24 forintos kedvezményes jegyek, egy meglepetés vetítés, különleges kínálat a Premium szintre látogatóknak, illetve mozikvízet is tartanak bizonyos előadások előtt. Az esemény során az egyik kiválasztott óra teljes bevételét a szervezők jótékony célra fordítják.

Azok, akik igazolni tudják, hogy szökőnapon születtek, egyszeri ingyenes mozizási lehetőséget kapnak az akció alatt. Kérdés, hányan lehetnek, akik szökőnapon születtek. A Wikipedia szerint két ismert sportolónk, Kovács Katalin világ- és olimpiai bajnok kajakozó és Decker Ádám világbajnok magyar vízilabdázó születtek február 29-én. Elvileg tehát ők is ingyen mozizhatnak csütörtökön.

A szökőnapi ajánlatok egy része már most is megtekinthető a mozi weboldalán, ám mivel a kedvezmények csak egy adott időpontban érvényesek, érdemes figyelemmel kísérni a mozi közösségi felületeit a legfrissebb hírekért. Lesznek olyan akciók, amiket például csak a mozi Instagram, a Facebook, vagy a TikTok oldalán hirdetnek meg - írták.

A szökőnapi ajánlatok keretében a 10 és 11 óra között induló Comfort előadásra csupán 24 forint lesz a jegy ára, míg a 13 és 14 óra között szervezett online elérhető mozikvízeken 24 órányi filmezésre jogosító mozibérletet nyerhető. A különleges filmes ajándékokat kedvelők pedig 14 és 15 óra között limitált darabszámú zsákbamacska csomagokat vásárolhatnak a büfében 2024 forintért.

Kedvezmények egész évben

A budai moziban hétfőnként több eredeti nyelvű és feliratos előadás kap helyet. A „Monday’s Originals” előadásaira online vásárlással már 1790 Ft-ért elérhetőek a jegyek. Hétfőtől csütörtökig a késő esti mozizóknak kedveznek. A „Late Night Happy Hour” időszakában minden 21 órakor, vagy azt követően kezdődő vetítésre kedvezményes áron, szintén online vásárlással 1790 Ft-ért váltható jegy.

A mozi applikációjának használata további előnyöket kínál a mozizásnál. A vásárlás után gyűjtött pontokkal nem csak mozijegy vásárolható, de amennyiben az autó rendszáma már regisztrálva van, csupán egy QR kód leolvasásával érvényesíthető a parkolásra vonatkozó 3 órás kedvezmény.