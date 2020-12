Téged is kicsinált az ünnepi zabálás: ezt próbáld ki, ha te is túletted magad

A hagyományos magyar ételek nem éppen gyomorkíméletességükről híresek, karácsony környékén pedig hajlamosak vagyunk amúgy is többet enni belőlük, mint kellene, ami után aztán hamar megvan a baj. Ha egy kicsit lelassulnál a két ünnep között, és adnál egy kis időt az emésztőrendszerednek, hajrá! Összegyűjtöttük pár szuper tippet, mit egyél, és mit ne, persze csak holnaptól.

Az ünnepek nem az önmegtartóztatásról szólnak, főleg azért, mert a karácsonyi időszak hagyományos magyar ételei nem mondhatók éppen könnyű fogásoknak. A legtöbben persze engednek a csábításnak és végigkóstolják a rokonok, barátok által készített ételeket, süteményeket. Ha nem figyelünk és nem vagyunk elég tudatosak, három nap alatt képesek vagyunk túlenni magunkat, ami aztán számos betegséget eredményezhet.

Nagyon nem mindegy tehát, hogy mit eszünk a két ünnep között. Ismét nyitva lesznek a boltok a megszokott rend szerint, a zöldségespultok roskadásig megtelnek friss áruval, érdemes a maradékokat inkább lefagyasztani, és olyan ételeket készíteni, melyek lenyugtatják a megterhelt gyomrokat.

Egyszerűen elkerülhető a túlevés

Persze nem csak a nagy karácsonyi habzsolások, de a hétköznapi túlevések után is édemes segíteni a szervezetet a regenerálódásban. Azt is megmutatjuk, hogyan!

Fontos, hogy legyünk őszinték magunkhoz és családtagjainkhoz is. Merjük elmondani, ha már nem bírunk többet enni. Ebben az időszakban amúgy is nagy a feszültség, viszont ilyenkor találkozhatunk a legtöbb rokonunkkal ismerőseinkkel. Fontosabb, hogy jól érezzük magunkat, mint az, hogy minden falatból csípjünk egy kicsit.



- mondta Meaghin Svenson, dietetikus és táplálkozási szakértő. Kiemelte azt is, hogy ha végigfalatoztuk a karácsonyt, akkor sem kell pánikba esnünk. Eszerint elég néhány apró lépést betartani, hogy helyrehozzuk a túlevés okozta gondokat.

Próbálj több gyümölcsöt és teljes kiőrlésű terméket fogyasztani az ünnepek után.

Fogyassz minél több vizet, hiszen ez felpörgeti az anyagcserénket.

Válaszd a minőséget a mennyiség helyett. Az ünnepi időszak után próbálj kevesebbet enni, de az a kevés, amit elfogyasztasz minőségi falat legyen és minél egészségesebb hozzávalókból készüljön.

Használj kisebb tányért. A szakember szerit kutatások igazolták, hogy ez pozitívan hat az agyra. Már egy kis tányér ételtől is tele érezzük majd magunkat.

Egyél lassabban, hiszen így hamarabb megérzed, ha tele vagy, sőt az ízeket is jobban fogod érezni!

Mozogj egy kicsit. Az ünnepek után egy kiadós séta, jóga vagy esetleg futás is frissítően hat az ember szervezetére. Vágj bele most!

Fokozatosan térj vissza a hétköznapi étrendedhez. Reggelente fogyassz fehérjében és rostban gazdag reggeli.

Okos receptek

Összeszedtünk néhány ötletet, mégis mit egyél a két ünnep közötti időszakban, na és persze januárba, a megtisztulás havában.

Smoothie tál



Aki kinyitja az Instagrammot az egészen biztosan találkozik legalább naponte egyszer smoothi tál recepttel. A legjobb benne az, hogy szinte bármilyen otthon fellelhető, akár szottyadt gyümölcsből is elkészíthető. Elkészíthetjük smoothie maker (smoothie készítő) segítségével vagy turmixgéppel. Egy dologra kell nagyon odafigyelnünk: a folyadék megfelelő arányára. Ha kevés a nedvesség, sűrű, kanalazható ételt kapunk, amit friss gyümölccsel, magvakkal tálalunk, ha pedig sok folyadékkal hígítjuk, ízletes italként fogyasztjuk el.

Az egészséges mértékű napi rostbevitel (25-30g rost) gyakran elérhetetlen célnak tűnik számunkra, de a gyakori smoothie fogyasztás segíthet bennünket ennek teljesítésében és más előnyös tulajdonságokkal is bír. A smoothie jót tesz anyagcserénk működésének, és étkezésként alkalmazva diétázóknak is tökéletes. Hogy melyik napszakban fogyasszuk, az a smoothie alapanyagaitól függ: ha magasabb kalóriatartalmú, fehérjedús hozzávalókat tartalmaz, mint például a magvak, a kókusztejszín, fogyasszuk reggel, délelőtt, hogy kellő energiával kezdhessük el a napot. Ha vacsoraidőben kívánjuk meg, a smoothie készüljön tisztán zöldségekből vagy gyümölcsökből, a kalóriadús elemeket hagyjuk máskorra.

A forró levesek hazája

Itthon mindenki a húslevesre esküszik, de itt van a mi három ’arany levesünk’, ami minden esetben gyógyít, nem csak a színük gyönyörű. Első sorban a sütőtökkrém leves naranccsal, almával, fokhagymával és gyömbérrel. Kúraszerűen 3-4 napig egy csésze forró leves, és meghálálja a szervezet. A húsleves a leginkább ismert, de az is csak akkor jó, ha szépen lassan fő, sok csontból, aminek a velejében van az erő. Nem utolsó sorban a savanyú káposztaleves, amiben gomba, sok hagyma, bors és hús is fő, így táplálja a legyengült szervezetet, és még a macskajajt is elűzi.



Könnyű csirkés ételek + zöldség



Érdemes ezekben poszt-karácsonyi napokban inkább többszer enni keveset, hogy ne terheljük meg ismét a gyomrunkat. Fogyasszunk sok zöldség és főzelék, párolva, roston sütve, salátának. Kevesebb húst, főleg szárnyast, és még kevesebb zsiradékot.



Együnk például céklát: a ragyogó bordó, lilás gumók számtalan formában hasznosíthatóak, ezek közül a kedvenceink a vitamindús céklasaláta, a céklalé és a sült cékla, amit szintén többféle úton megvalósíthatunk. A sült cékla hagymával mennyei köretet eredményez, sőt, sült cékla saláta is készíthető belőle, ami akár melegen, akár hidegen a céklaimádók kedvence lesz. Vagy próbáld ki a karfiolpürét, egészen biztosan nem fogja megfeküdni a gyomrodat.



Desszert



Természetesen a desszertekről sem kell lemondani, ha valaki még vágyik rá, ám a maradék cukros bejgli helyett, fogyassz inkább pudingot, friss gyümölcsöket, vagy akár befőttet. Ha még van kedved sütni, akkor a cukrot cseréld me édesítőszerre, a fehérlisztet, meg mondjuk zablisztre.

