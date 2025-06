Életveszély a strandokon! Térképen a Balaton halálos pontjai: itt még a jó úszók is bajba kerülhetnek

Sokan hiszik, hogy a Balaton különösen a déli partján biztonságosan sekély, ám a tó mederviszonyai ennél jóval összetettebbek – és veszélyesebbek is lehetnek. A hirtelen mélyülő marásvonalak, mozgó iszappadok és a kiszámíthatatlan áramlatok komoly kockázatot jelentenek fürdőzőknek és vízibiciklizőknek egyaránt. A természetes jelenségekről kevesen tudnak, pedig a tó tiszteletet és tudatosságot követel.

Aki a Balaton déli partján sétál bele a vízbe, joggal hiheti, hogy akár száz méteren keresztül is csak bokáig vagy térdig ér majd a víz. Ez a feltételezés azonban könnyen életveszélyessé válhat. A déli parton ugyanis több helyen is megtalálható az úgynevezett marásvonal, amelynél a meder hirtelen, akár két métert is mélyülhet néhány tíz méteren belül.

A marásvonal nem egy mesterséges képződmény, hanem természetes jelenség. Az uralkodó északnyugati szelek hullámzása forgó mozgásokat generál a tóban, amelyek egyfajta természetes „kotrógépként” mélyítik ki a medret. Ennek eredményeként alakul ki egy víz alatti „árok”, amely a strandolók számára rejtve marad, különösen nyugodt időben.

A vízimentők arra hívják fel a figyelmet, hogy a déli part sekély vízterületei miatt sokan úgy érzik, biztonságban vannak. Ám ahogy valaki túlhalad a kijelölt fürdőterületen, könnyen egy olyan szakaszra érhet, ahol a víz hirtelen akár mellkasig vagy nyakig is érhet – gyerekek számára ez tragédiához is vezethet.

A legnagyobb veszélyben azok vannak, akik vízibicikliről, matracról vagy SUP-ról ugrálnak a vízbe. Egy-egy turzás – azaz homokos-iszapos kiemelkedés – fölé sodródva akár félméteres vízbe is fejest ugorhat valaki, ami súlyos sérüléseket, például gerinctörést okozhat.

A marásvonal Siófoknál. Forrás: vizimentok.hu

A marásvonal mellett a turzások is „vándorolnak”: egy-egy vihar után akár teljesen máshol is feltűnhetnek. Ezért nem lehet előre megmondani, hol érdemes, vagy épp tilos ugrálni a vízbe. A strandüzemeltetők csupán az 1,2 méteres vízmélységet kötelesek kijelölni, a marásvonalat viszont nem – így ez már minden fürdőző saját felelőssége.

A legveszélyesebb szakaszok a déli part mentén több helyen is előfordulnak – különösen Siófok Aranypartján, Földvárnál és Bélatelepnél. Ezeken a részeken a kijelölt strandhatáron kívül már viszonylag közel kezdődik a hirtelen mélyülő zóna.

A marásvonal szeles időben jól látszik a magasabb partról: ahol a hullámok fehéren felhabzanak, ott kezdődik ez az árokszerű képződmény. De amikor csendes a víz, a veszély láthatatlan marad – ezért fontos, hogy a nyaralók mindig a bójákon belül maradjanak, különösen gyerekekkel.

A hajósok számára a Balaton mélységei jól kijelöltek: a Tihanyi-kút például 13 méter mély is lehet, a környező víz viszont hirtelen sekéllyé válik. Ezért van bójákkal kijelölve a hajózható sáv. Fürdőzők számára viszont nincs hasonló figyelmeztető rendszer – így még fontosabb, hogy tiszteljük a tó erejét, és ne tévesszen meg minket a Balaton szelíd arca.