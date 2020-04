Sok gyerekhez el sem jutott a digitális távoktatás híre: ők mind buknak?

Magyarország számos területén a a digitális oktatás távoli fikció, amire nincs megfelelő megoldás, ugyanis a digitális módszertan áram nélkül nem működik.

A diákok ötödéhez el sem jut a digitális távoktatás, tömeges bukások lehetnek, ha nem találnak ki valamit - mondja Hermann Zoltán, az oktatásgazdaságtan kutatója, aki a legátfogóbb magyar oktatási felmérésből, a minden évben több évfolyam összes tanulójával elvégzett Országos kompetenciamérés adataiból számolta ki, hogy hányan lehetnek, akiknek eszközük sincs otthon ahhoz, hogy igazán tartani tudják a lépést - számol be az Index.

Magyarországon az általános iskola felső tagozatán egy százalék alatt van az évismétlők aránya, a most nehéz helyzetbe kerülők jelentős része azonban idáig is gyenge tanuló volt, jelentős részben az otthoni körülményeivel összefüggésben. "Közülük sokan már korábban is gyenge eredményeket értek el, a bukás határán álltak, nagyon valószínű, hogy online oktatás és aktív szülői segítség hiányában a többségük aligha tudná teljesíteni az év végi tanulmányi követelményeket" - fogalmaz Hermann.

